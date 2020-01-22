Мама зв’язала копію сина-підлітка, бо він почав проводити з нею менше часу: фото

Діти виростають і починають все менше часу проводити зі своїми батьками. Проте, мама Маріка з Нідерландів вирішила радикально підійти до цієї проблеми і зв’язала собі копію сина. Це виглядає мило і моторошно водночас.

Створювала свого "сина" жінка близько двої місяців і витратила на це 35 мотків пряжі. "В'язаний підліток" має натуральну величину. До того ж, Маріка зв'язала йому бейсболку, кеди і толстовку з написом "Punks not dead" ("Панки не вмирають").

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Жінка визнає, що створення "сина" з пряжі було швидше забавою та спробою привернути увагу її двох синів, які вже підросли. Проте дотепна витівка мами стала популярною в інтернеті (судячи з фотографій, справжні сини теж не проти "потусуватися" зі своїм в’язаним "братом").

Невідомо, чи стали після цього сини Маріки проводити з нею більше часу, зате тепер у неї точно є як мінімум один син, який не сперечається й завжди поруч.