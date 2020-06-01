Дві мами, які живуть по сусідству, встановили частину паркану з прозорої акрилової панелі. А все для того, щоб їхні діти могли безпечно грати разом в часи пандемії COVID-19.

Такий хитрий спосіб для своїх маленьких дітей вигадала мама з Англії, щоб малеча могла продовжити спілкування та ігри зі своїм другом, який живе поруч, пише видання FoxNews.

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27-річна Емі Вікерс разом з сім’єю самоізолювалася у своєму будинку у Вейкфілді. Але незабаром жінка зрозуміла, що її дітям, 3-річному Арло та 2-річній Арабеллі, бракує "живих" ігор на вулиці зі своїм сусідом-другом 3-річним Левом.



Мами купили прозору панель для дітей / Фото FoxNews

"Це дійшло до того, що вони вилазили на кроликову клітку та через паркан дивилися, що відбувається на дворі в Лева. Але це явно небезпечно", – сказала мама.

Тому в жінки виникла така ідея. Згодом Емі підійшла до іншої мами Леки Бекки, як тільки вона погодилася, жінка замовила шматок акрилової панелі. Незабаром дві мами зняли частину огорожі та замінили її прозорою панеллю.

Жінки опублікували фото, як їхні діти посміхаються і граються по обидва боки паркану. Хлопчик Арло навіть сам миє панель, адже діти використовують маркери для малювання, які легко змиваються.



Арло миє панель у паркані / Фото FoxNews