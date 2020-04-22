Мамі довелося піти по продукти в іграшковому шоломі: кумедні фото

Мама Келлі Хоган Пейнтер, в якої закінчилися медичні маски для обличчя, вирішила надягти шолом персонажа з мультику Базза Лайтера, щоб захиститися від коронавірусу під час покупок в магазині.

Жінка мала раптово поїхати до місцевого продуктового магазину, щоб купити їжу для свого дворічного сина Сіласа, який має серйозні проблеми зі здоров’ям, пише The Sun.

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Спочатку чоловік не вірив, що його 35-річна дружина наважиться піти в шоломі в магазин, проте жінка зробила це заради сина.



Мама в іграшковому шоломі / Фото The Sun

Веселе фото показує, як мама ходила по супермаркету, маючи на голові іграшковий космічний шолом, як захист від коронавірусу.

Чесно кажучи, маска дуже незручна, оскільки вона була зроблена для дитини і не дуже "сидить" на дорослих, але це менш незручно, ніж заразитися COVID-19,

– сказала мама.

Помітивши жінку в супермаркеті декілька людей попросили сфотографуватися, інші таємно знімали її на відео. "Я зробила б це знову, якби довелося. Бо я люблю свою сім'ю набагато більше, ніж дбаю про свою репутацію", – відповіла Келлі.