Мамина любов буде завжди: у мережі стало вірусним зворушливе відео про материнство

Відео, яке вже переглядали понад 3 мільйони разів, було опубліковане на День матері, ще в травні 2019 року, проте стало вірусним лише зараз. Кадри показують, що таке насправді материнство, а найбільше зворушують моменти, як швидко виростають діти на очах у мами.

Відео опублікував на своїй фейсбук-сторінці Hallmark – платний кабельний телеканал США.

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Ролик "слідкує" за мамою, показуючи, як її діти виростають з малюків, які їдять на підлозі та купаются у ванній, до підлітків, які мало спілкуються з мамою та згодом самі стають батькам.

"Настане день, коли ти будеш тримати їх (дітей, – ред) на колінах востаннє. Настане день, коли ти зробиш останню бороду з піни... Настане день, коли діти більше не будуть вважати тебе супергероєм і ти не будеш носити їх до ліжка на руках. Ти не можеш підготуватися до такого", – каже оповідач у відео.

І коли ми бачимо, як дочка вже сама стала мамою, оповідач каже: "так само ніщо не може підготувати тебе до дня, коли вони нарешті зрозуміють, наскільки ти їх любиш".

Дивіться зворушливе відео про материнство: