Іспанський бренд Mango – це популярна марка одягу для жінок, чоловіків та дітей. На сьогодні компанія користується шаленою популярністю у всьому світі і має безліч магазинів у понад 100 країнах. Цікаво, що власниками бізнесу є два брати з Туреччини. То як же починалася історія цього відомого бренду одягу?

Історія створення бренду Mango

Перший магазин бренду Mango з’явився в іспанській Барселоні на вулиці Пасео де Граса у 1984 році, пише видання Nothingtowear.

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Заснували компанію двоє братів турецького походження – Ісаак і Нахман Андік, які у 14 років покинули рідну країну та переїхали в Іспанію.

Спочатку хлопці займалися на ринку продажем жіночих футболок, які привезли з Туреччини, і, побачивши велику зацікавленість з боку жінок, вирішили розвиватися. Так, Нахман і Ісаак розширили асортимент та відкрили свій перший магазин в престижному районі Барселони.



Так виглядають зараз брати Ісаак та Нахман Андік / Фото Zeep

Так, бренд створював одяг лише для жінок. І аж у 2008 році компанія почала просувати чоловічий одяг – з`явився новий бренд H.E. by Mango, у назві якого перші дві букви не тільки переводяться з англійського як "він", але й розшифровуються як Homini Emerito (з латині – "люди, нагороджені за заслуги"). А згодом бренд почав виготовляти і дитячі речі.

Чому бренд має назву Mango? Виявляється, що ця назва обрана не випадково. Хлопці, подорожуючи у Філіппінах, вподобали фрукт манго, який відрізнявся новизною і свіжістю. Це і підштовхнуло їх назвати так компанію. До того ж, така цікава назва є простою у написанні на різних мовах світу.

Успіх бренду Mango та вихід на міжнародний ринок

Брати хотіли зробити моду загальнодоступною. Тому для здешевлення виготовлення одягу виробництво перенесли в Китай, хоча штаб-квартира досі залишається в Барселоні.



Вже за рік після відкриття першого рітейлу брати змогли відкрити ще 5 магазинів в рідному місті. Але на цьому Нахман і Ісаак не зупинилися. Вони прагнули підкорити своїм брендом Mango всю Іспанії і стали пропонувати франшизу. Так, протягом 10 років існування компанії братам вдалося вийти на міжнародний ринок.

Перша спроба вийти на світовий ринок відбулася в 1992 році – брати хотіли відкрити магазин у сусідній Португалії, а потім і у Франції. В Іспанії на той час вже було близько 100 магазинів. До 1997 року обсяги продажів за кордоном перевищили продажі на батьківщині.

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У чому полягає головний успіх стратегії бренду Mango? Особливістю бренду є різноманітний стиль одягу. Дизайнерами створюється одяг різних напрямків, тому кожна жінка може підібрати речі в різних стильових напрямках: повсякденний casual, вечірнє вбрання, одяг для офісу, спортивного спрямування тощо.

За що люблять одяг від Mango? Покупці зізнаються, що саме за численні розпродажі, які в сезон досягають 70%. Окрім того, основною політикою Mango, як і раніше, залишається доступність трендових речей за прийнятні гроші.



Співпраця бренду Mango зі світовими зірками

За всю історію існування бренду Mango, їх одяг представляли популярні акторки, моделі, спортсмени та ікони стилю. Компанія Mango завжди підтримувала всі сучасні нововведення і перша стала використовувати інтернет для просування марки одягу. Так, в 1995 з'явився офіційний сайт компанії, а у 2000 році заробив перший інтернет-магазин.

З торговою маркою Mango колись співпрацювали Міла Йовович, Пенелопа Крус, Кейт Мосс, Міранда Керр, Скарлетт Йоханссон, Кара Делевінь, Кендалл Дженнер і інші моделі.



Міла Йованович рекламувала бренд Mango / Фото Zeep

Зараз Mango отримав визнання мільйонів прихильниць по всьому світу, які люблять бренд за чудову якість, стильний дизайн та демократичні ціни.