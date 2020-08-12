Британка Бекс Кітчен вирішила кардинально змінити своє життя. І розпочала з дитячої кімнати своєї 4-річної дитини. За час карантину вона повністю переобладнала спальню, продавши всі непотрібні речі. якими давно ніхто не користувався.

Як Бекс Кітчен розповіла журналістам The Daily Mail, ще до розлучення з чоловіком у січні 2020 року вона страждала від аутизму та депресій. Психологічні проблеми змусили її перетворити спальню на склад непотрібних речей, а дитину забрати до своєї кімнати. Однак карантин змусив її переосмислити все життя.

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Після порад фахівців Бекс Кітчен взялась до справи. У своєму будинку вона перебрала непотрібні речі та продала їх через Інтернет. Всі кошти 25-річна британка вклала у ремонт спальні свого нащадка. На все вона витратила трішки більше, ніж 6 тисяч гривень.

"Починаючи цей проєкт, я думала, що це лише спосіб на чомусь зосередитись та забути про самоізоляцію. Однак ремонт покращив мій психологічний стан. Тепер, коли кімната повністю зроблена, я відчуваю натхнення змінити весь будинок", – розповіла Бекс Кітчен.

Кімната до і після ремонту / Фото The Daily Mail

"Я позбулась депресії і хочу навести лад у своєму житті. Мій чоловік тому й пішов, що я не була готова це робити раніше. Почну я з дому, де зможу по-справжньому почуватись затишно і насолоджуватись вихованням дитини", – додала Бекс.

Водночас психолог, який допомагав британці, зазначив, що багато жінок мали панічні атаки, перебуваючи на карантині. Тому він порадив не боятись звертатись до фахівців та змінювати своє життя на краще. А прибирання, перестановка меблів чи ремонт завжди допомагають людині налаштуватись на позитивні зміни. До того ж, до процесу можна залучити нащадків. До прикладу:

намалюйте картину з дітьми або зробіть декор годинника, який вже є у вашому домі

зробіть різнокольорові ящики для іграшок, пофарбувавши ті, що у вас є, або обклеївши їх тканиною чи шпалерами

облаштуйте куточок для ігор на подвір'ї чи в кімнаті

зробіть листівки або серію малюнків, якими можна прикрасити стіну тощо.



Як британка зробила ремонт у дитячій кімнаті сина / Фото The Daily Mail