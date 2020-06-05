Сім'я з Нью-Гемпшира, що в США, добре спілкувалася з медсестрами, які лікували їхнього батька. Проте чоловіка врятувати не вдалося і медперсонал повідомив членам родини про його смерть записками через вікно. Ці фото вже стали вірусними.

Коли Рене Джонсон був прийнятий до католицького медичного центру в Манчестері на лікування COVID-19, його п’ятеро дітей зі своїми сім'ями встановили поруч на парковці «табір», щоб виявити свою підтримку, пише видання People.

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Вони не могли відвідати його особисто через обмеження і останні два тижні вони просто чекали новин на вулиці від медсестер, тому дуже подружилися з ними.



Сім'я завжди підтримувала тата в лікарні / Фото Fox.tv

Медперсонал завжди віталися з ними через вікно та сповіщали про стан здоров’я Джонсона. Вони також передавали вітання, приємнці слова та тримали чоловіка за руку замість родичів. "Я справді вдячний їм, що вони тримати за руку мого тата, коли мені це хотілося зробити", – каже син чоловіка.

І коли чоловік помер, медсестри за допомогою записки через вікно повідомили родину про смерть тата. "Він у мирі. Нам так шкода", - написали вони. Дітей Джонсона цей жест дуже вразив.



Медсетри повідомили сім'ї про смерть тата через вікно / Фото People

"Я не можу словами описати, скільки ці люди зробили для мого батька. Вони герої в цьому. Я просто не можу повірити, що вони таке зробили для нас, і я просто ніколи цього не забуду", – сказав хлопець.

Після смерті тата сім’я продовжує приходити до лікарні, щоб висловити підтримку медперсоналу та іншим хворим пацієнтам.