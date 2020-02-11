Менша кількість іграшок приносить дітям більше радості: дослідження

Кожен з батьків стикався з тим, коли його малеча просила нову іграшку, хоча у вас вдома їх і так забагато. Тепер є хороша новина – дослідження показують, що діти більш зосереджені та більш захоплені грою, коли їх вибір обмежений.

Дослідники дарували кожній дитині 4 або 16 іграшок. За даними Psychology Today, діти, яким дали менше іграшок, зосереджували більше уваги, були більш зайняті, грали більш креативно та довше зі своїми іграшками.

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Іншими словами, менше іграшок може призвести до посилення уваги та більшої радості. До того ж, американська академія педіатрії нещодавно випустила звіт, в якому вказала, що найкращі іграшки – неелектронні.

"Найкращими іграшками є ті, що підтримують батьків та дітей, допомагають їм взаємодіяти, грати у парі. Адже ви не отримаєте таким самих емоцій від планшета чисмартфона. А коли діти грають з батьками – трапляється справжня магія", – сказав доктор медичних наук Алан Менделсон.

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Очистіть простір

Щоб подарувати дитині нову іграшку, потрібно спочатку позбутися деяких старих, з якими вона більше не грає. Або, якщо малеча вже досить доросла, запропонуйте дитині роздати свої іграшки іншим дітям, які цього більш потребують. Це хороший спосіб почати формувати турботу та співчуття до інших.

Не зберігайте все, боячись істерики дитини

Дитина може натішитися деякими іграшками та не гратися ними. Але батьки часто бояться їх виникути через ймовірні істерики малечі. Вам потрібно пояснити малечі, що у вас зараз забагато іграшок і їй вистачить невеликої кількості для ігор.

Придумайте інші подарунки

Попросіть своїх родичів, які дарують іграшки, замість цього відвезти вашу малечу в зоопарк або аквапарк тощо. Завдяки цьому дитина буде мати безліч щасливих спогадів.