Міфи у вихованні: 5 речей щодо розвитку дитини, про які батькам не варто хвилюватися

Майбутнім батькам завжди дають безліч порад щодо виховання дитини, і хоча деякі з них дуже корисні, інші – не варті вашої уваги, адже не шкодять розвитку дитини.

Щоб трохи полегшити життя батьків, видання Motherly зібрало кілька ключових міфів у вихованні, на які не варто витрачати часу та нервів.

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5 речей у вихованні дитини, про які батькам не варто хвилюватися

Ви зіпсуєте дитину

Цей міф, сподіваємось, вже вийшов з моди. Але ви все ще час від часу можете чути від добродушної бабусі таку фразу: "Якщо ти будеш постійно тримати дитину на руках, ти її зіпсуєш". У минулих поколіннях було багато проблем, які батьки запевняли, що псували дітей. Але зараз, як показують дослідження, зіпсувати дитину майже неможливо.

Немовлята не мають розумової зрілості маніпулювати батьками. Вони плачуть, тому що це єдиний спосіб висловити свої потреби. Дослідження довело, що немовлята, батьки яких відповідають на їх крики послідовно та чуйно, насправді плачуть менше у віці 6 місяців порівняно з тими, чиї батьки не були такими чуйними.

Незвичайні рефлекси дитини

Новонароджені діти насправді дивовижні. Думаємо, ви пам’ятаєте, як ваш малюк вперше шукав соску чи груди мами, щоб поїсти. Окрім цього основного рефлексу виживання, у новонароджених є й інші рефлекси, які дивують вчених.



Діти мають багато рефлексів у ранньому віці / Фото Timediff

Наприклад, якщо ви тримаєте немовля вертикально у положенні стоячи (підтримуючи його голову), вона інстинктивно робить кроковий рух. Може здатися, що це просто практика навчання ходінню, але новонароджені втрачають цей рефлекс приблизно через два місяці.

Ще один рефлекс – це той факт, що новонароджені інстинктивно схоплюють щось покладене в долоню. Ваша дитина, яка постійно хапає вас за великий палець, сприяє розвитку позитивної пам’яті.

Цікавий факт! Вам не потрібно самостійно відкривати руку дитини, щоб вона відпустила ваш палець. Просто погладьте її руку, і вона послабить хватку.

Чутливий темперамент вашої дитини

Часто буває так, що мала дитина багато плаче: почувши дзвінок у двері, коли ви хочете одягнути її чи якщо не отримує бажану таку іграшку. Як показують дослідження, діти з “важкими” темпераментами насправді більше чутливі до багатьох речей, включаючи батьківські настанови.

З турботливими, чуйними батьками такі діти не піддаються великому ризику виникнення проблем у поведінці в майбутньому. До того ж, вольові діти часто виявляються креативними людьми та мають лідерські якості.

Ранні досягнення

У сучасних конкурентних умовах батьківського виховання існує уявлення, що ранні навчальні досягнення дитини краще. У деяких батьків чотирирічна дитина вже може вміти читати книги, а ви лише граєтеся зі своєю дитиною.Однак, згідно з дослідженнями, маленькі діти найкраще навчаються саме через гру.

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Гра – це двигун навчання для малечі. Звичайно, дошкільнята можуть читати слова чи літери, які вони вивчають на картках, але вони найкраще навчаться та запам’ятають матеріал, якщо вони засвоїли це через гру чи пісню.

Тож, замість того, щоб записати свого дошкільника в сувору та вимогливу школу, зосередьтеся на цікавих розвиваючих іграх для дитини. Читання класичних історій, гра з кубиками та відповіді на всі ті запитання "чому" розвиватимуть вашу дитину краще, ніж навчальні посібник.

Любов дитини до одного виду іграшок: динозаврів, машинок або ляльок

Багато дітей проходять фазу, коли вони захоплювалися певною іграшкою, зазвичай, це динозаври. Вони дізнаються всі назви, що вони їдять, де вони мешкали та багато інших фактів, які ви могли їм сказати. Для інших дітей це можуть бути машинки чи ляльки тощо.

Але що стоїть за цим захопленим інтересом дитини до однієї іграшки? Дослідники кажуть, що ця захопленість насправді є чудовим аспектом навчання дітей. Завдяки такому фокусуванню уваги вони формують необхідні навички, такі як зосередження, обробка інформації та впевненість у своїх силах.

Діти беруть щось, що вже цікавить їх (наприклад, динозаврів) і розширюють свої знання усіма можливими способами – граючи з іграшками, читаючи книги та розповідаючи історії про них батькам.