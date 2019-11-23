Міфи про кохання: як зрозуміти, що тобою маніпулюють

Часто в коханні людина просто втрачає голову. Проте варто пам'ятати, що інколи ті люди, яких ви вважаєте найближчими, нав'язують вам уявлення про це почуття, але насправді роблять стосунки вигідними для себе.

Про найпоширеніші любовні маніпуляції розповіла психологиня Марина Єлисєєва для ТСН. Зверніть на ці фрази особливу увагу, можливо, вам теж намагалися або намагаються навіяти щось подібне.

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"Стань такою, як я хочу"

Першою ознакою маніпуляції є те, коли вам говорять, що точно покохають вас, але для цього ви повинні змінитися. До прикладу, перефарбуватися в брюнетку, зробити пластичну операцію або поводитися розкуто, бо це сексуально. Безперечно, що ви готові зробити це, щоб відповідати уявленню свого коханого про ідеальну супутницю життя.

Втім, навіть якщо ви виконаєте ці умови, до вас все одно не запалають почуттями. Адже кохання сліпе: коли ми закохуємося, то бачимо в предметі своєї пристрасті лише переваги, а недоліків не помічаємо, навіть якщо вони кидаються в очі. Якщо ж вас хочуть "удосконалити", то тут немає справжніх почуттів.

"Зроби те, що я хочу"

Якщо вам кажуть, що кохають, але будуть кохати ще більше, якщо ви будете поводитися по-іншому: не ходити в мініспідниці, не зустрічатися з подругами, не затримуватися на роботі тощо. Виходить, що головне завдання вашого партнера – змусити вас завжди і в усьому "танцювати під свою дудку".



Коханий маніпулює, коли вказує вам, що робити, а що – ні/ Фото з журналу Goodhouse

Зрозумійте, що це теж не справжнє кохання, адже той, хто справді має якісь почуття до іншого, ніколи не стане підкорювати його своїй волі, чогось вимагаючи.

"Доведи, що кохаєш"

Маніпуляцією є і те, коли від вас постійно вимагають доказів ваших почуттів: "Якщо ти мене кохаєш, зроби так, як я хочу". Натомість ви, аби показати своє кохання, робите все за її вказівкою. До прикладу, відмовляєтеся від зустрічі з однокурсниками, яка планувалася ще півроку тому, через побоювання викликати його невдоволення тощо.

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Звичайно, тоді у вашому коханні ніхто не сумнівається, але почуття коханого до вас під великим запитанням, адже він заради вас нічим не жертвує. До того ж, справжнє кохання доказів не вимагає – воно або є, або його немає.

"Ти мені, я – тобі"

Не є справжнім коханням і те, що близька людина обіцяє у всьому йти вам назустріч, але з однією умовою: якщо ви будете поступатися їй. Наприклад, він піде з вами по магазинах, якщо ви відпустите його на рибалку або зустріч з друзями тощо.

Проте, якими б не були умови обміну, вони не мають стосунку до кохання, бо воно торгу не терпить.

"Тебе ніхто не буде кохати так, як я"

Психологи запевняють, що улюбленою "піснею" маніпуляторів є фраза: "Ніхто тебе не буде кохати так, як я". А, вселивши вам цю "істину", людина може робити з вами все, що завгодно.



Не дозволяйте собою маніпулювати/ Фото healinglifeisnatural

Проте такі слова вашого партнера говорять насамперед про те, що він вас не кохає, інакше не маніпулював би вами, спекулюючи на почутті, яке ви до нього відчуваєте.

Щоб вами не маніпулювали, ви маєте бути впевнені в собі і не закривати очі на ситуації, які мав не подобаються в стосунках, а також працювати над своєю самооцінкою.

Цікава вправа! Розпишіть усі свої позитивні якості та створіть окремий список досягнень за останні 5 або 10 років залежно від віку. У цьому списку мають бути не тільки робочі досягнення, а й ментальні, наприклад: "Я зміг почати жити окремо від батьків" або "Я змогла створити класну сім’ю" і т.д.

Також можна створити список ваших базових цінностей, наприклад: "Я ніколи не дозволю нахабства у свій бік", "Я не дозволю використовувати себе". І пам'ятайте, що чим краще ви себе розумієте, тим простіше буде розуміти, коли вами маніпулюють.