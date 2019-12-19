Сварки, проблеми з дитинства і взаємність: 7 міфів про щасливий шлюб, які вчені спростували

Що таке кохання, кожен із нас знає на власному досвіді. Одним це почуття приносить багато радості, а іншим – масу страждань. Чому так відбувається? Вчені вирішили розвінчати деякі міфи про кохання та щасливий шлюб, у які ми беззастережно віримо.

Науковець Джон Готман присвятив 40 років тому, щоб з'ясувати "математику", яка змушує стосунки працювати. У своїй "Лабораторії кохання" в "Університеті Вашингтона він роками стежив за парами, щоб з’ясувати, чи "вижили" стосунки, передає видання The Healthy.

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Міф: Шлюб повинен бути взаємним.

Часто у парі хлопець або дівчина справедливо робить послугу замість справи, яку їм зробив партнер. До прикладу, ти зробив мені масаж, я маю зробити його тобі.

Проте Готман наводить дослідження 1977 року про те, що мислення "послуга за послугу" є характерним для хворобливих стосунків, а не щасливих. "Ми виявили, що найкращі шлюби – це ті, в яких ви дійсно на перше місце ставите інтереси партнера, а не власні", – додав він. Найщасливіші пари мають високий рівень довіри, що дозволяє їм дарувати, не чекаючи нічого натомість.

Міф: Ваш партнер не читає думки, тому вам слід сказати йому або їй, що ви хочете.

Чому ви помиляєтеся? Тому що відкрите спілкування – це важливий інструмент для щасливих відносин. Але Готман з’ясував, що успішні пари розуміють почуття та потреби один одного, тому про це не потрібно завжди говорити відверто. Одне з досліджень показало зв’язок між задоволеними шлюбами та здатністю чоловіка тлумачити невербальні підказки своєї дружини.



Чоловіки здатні розуміти потреби жінок / Фото freepik

Міф: Пари, які мають серйозні сварки, можуть розлучитися.

Насправді середня щаслива пара має щонайменше у співвідношенні 5:1 – позитиву до негативу – під час конфлікту. Тобто це означає, що пари мають в п’ять разів більше позитивних взаємодій, ніж негативних, що є маркером здорових відносини.

Натомість пари, які в результаті розлучилися, мають співвідношення 0,8:1. Ключовим є те, що щасливі пари можуть мати напружені стосунки, проте вони все одно врівноважують аргументи добротою та уважністю.

Міф: Протилежності притягуються.

Ідея того, що переваги одного партнера компенсують слабкість іншого, і навпаки, звучить добре, але вчені запевняють кажуть, що їх дослідження суперечить цьому. Ви можете протистояти деяким меншим темам, але коли справа доходить до основних питань, то краще бути схожими.

"Основна несумісність, яку ми виявили, що насправді передбачає розлучення, – це те, як люди відчувають почуття емоцій. Наприклад, якщо одна людина хоче поговорити про гнів і смуток, а інша думає, що слід стримувати негативні почуття до себе, але це не так, – сказав Готман.

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Міф: Говорити один з одним, поки не дійдете згоди.

Згідно з дослідженнями Джона Готмана, 69% проблем у шлюбі вирішуються. "Загальним є те, що уникнення конфліктів – це погана річ, але це дійсно для багатьох людей просто – погоджуватися на те, з чим вони не згодні", – сказав вчений.

Наприклад, боротьба за фінанси стосується не лише грошей, а й їх сенсу, влади, свободи та безпеки. Можливо, ви не зможете знайти ідеальний компроміс, але, створивши відкритий діалог, ви зможете обговорити це питання, не зашкодивши почуттям.



Не сперечайтеся, а йдіть на компроміс / Фото "Все буде добре"

Міф: Гендерні відмінності у стосунках.

Чоловіки не з Марса, а жінки не з Венери, ми всі народилися на Землі. Як виявляється, "чоловіки так само показують свої емоцій, як і жінки", – каже Готман.

Дослідження в галузі пізнання та емоцій показало, що коли жінки довго думали про своє життя, вони вважали себе більш емоційними, ніж чоловіки. Але коли учасники миттєво оцінювали свої емоції, гендерні відмінності зникали.

Міф: Ви повторюєте проблеми у відносинах батьків.

Те, як ви носите свій багаж з дитинства, важливіше, ніж те, що у вас є. "Ніхто не уникає дитинства без провалів чи травм, але це не означає, що ти не можеш мати великих стосунків", – каже Джон Готман.

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Обставини вашого минулого можуть спонукати вас до того, що психологи називають проєктивним ототожненням – наприклад, взяти щось, що вас засмутило в дитинства, і застосувати його до свого партнера.

Якщо у вас, наприклад, був "холодний" батько, ви можете припустити, що ваш партнер теж віддалений і холодний. Але замість того, щоб звинувачувати свого партнера, поясніть, які дії викликають у вас такі почуття і що він чи вона можуть зробити, щоб допомогти вам почуватися краще. Ви можете мати щасливі, стабільні стосунки, не зважаючи на будь-який емоційний багаж.