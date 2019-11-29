Міфи, які руйнують сімейні стосунки: у що не варто вірити

Кожна пара індивідуальна та особлива, а тому їм не потрібно йти за чужими стереотипами та вірити всім міфам, які, на думку суспільства, зміцнюють стосунки, проте насправді роблять навпаки.

Чому не потрібно вірити – поінформувало видання Ukr.Media.

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Пара повинна робити все разом

Чоловік та дружина не обов’язково мають робити все спільно, адже в гармонійних парах партнери розділяють завдання і вирішують їх самостійно. І лише, коли виникають певні проблеми, вони можуть попросити допомоги один в одного.

Якщо любить, то здогадується, що ви відчуваєте

Це міф, який точно не працює. Ви маєте розуміти, що ваш партнер не може зрозуміти ваші думки чи те, що відбувається у вашій голові. Вони ж не екстрасенси (навіть якщо ви прожили 10 років разом під одним дахом).

Щоб уникнути конфлікту, ви маєте поступатися один одному та просто відверто про це говорити. Не приховуйте власні проблеми, почуття чи невдоволення.

Краще жити нещасливо разом, ніж руйнувати сім'ю

Часто ми чуємо, що подружжя продовжує жити разом без любові: з почуття провини або боргу тощо. А відповідальні батьки з усіх сил намагаються зберегти свої стосунки через народження дитини. Але знайте, що ваш малюк це помічає – коли його мама і тато живуть під одним дахом, але лаються, сплять і проводять час окремо.

Не бійтеся у таких ситуаціях розлучитися, адже так ви зможете зберегти дружні відносин заради дитини.



Сварки в сім'ї руйнують життя подружжя та їх дитини

Синдром "50 на 50"

Звичайно, в сучасному світі всі говорять про рівні права чоловіків і жінок, проте в щасливих сім’ях власний індивідуальний баланс: до прикладу, "70 на 30", "20 на 80" чи навіть "1 на 99". Робіть все так, як ви відчуваєте і як вам добре.

Народження дитини врятує шлюб

Дитина не врятує стосунки, якщо вони на межі розлучення. Діти мають з'являтися в тих сім'ях, де панує любов і взаєморозуміння, повага і підтримка, де обоє батьків хочуть малечу.

Адже народженням дитини людина не викликатиме добре ставлення до себе, а навпаки – може зіпсувати життя собі і партнеру.

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Протилежності притягуються

Так, інколи відмінності в характері чоловіка і дружини роблять стосунки більш динамічними. Проте, щасливою пару роблять спільні інтереси та погляди.

До прикладу, уявіть, що ваш чоловік не любить обіймів і поцілунків, а ви без цього не можете прожити і дня. На скільки вас вистачить? В результаті ви або впадете в депресію, або почнете шукати ласки з боку. Тож конфліктів не уникнути.

Тож пам'ятайте, що немає ідеального рецепту сімейного життя, все дуже індивідуально! Робіть все по-своєму, кохайте і насолоджуйтеся життям.