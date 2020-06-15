Міністерка соціальної політики Марина Лазебна запевняє, що потрібно швидко вирішити проблеми з захисту прав дітей і сурогатних матерів. І робити це потрібно на міждержавному рівні.

Так, в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна Лазебна розповіла, що в Україні тема сурогатного материнства досі є дуже дискусійною і вразливою. За її словами, тут головне – діти та захист їхніх прав.

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"Є речі, які треба врегулювати на міждержавному рівні. Адже через неузгодженості в українському й іноземному законодавствах виникають проблеми з легалізацією таких дітей за кордоном", – наголошує Лазебна.

Міністерка навела приклад, що в Іспанії законодавство не дозволяє зареєструвати та надавати своє громадянство дітям, народженим сурогатними матерями за кордоном. Так, ці діти отримують громадянство України й потім проходять процедуру визнання батьківства або усиновлення власними батьками.

Окрім того, до України досі ставляться ставляться як до країни третього світу через питання про дотримання прав жінок.

"Нинішніх норм Цивільного і Сімейного кодексів та наказу Міністерства охорони здоров'я недостатньо, тому потрібно терміново вирішити правові проблеми та захистити права дітей і сурогатних матерів", – додає Лазебна.

Зазначимо, що також Міністерство соцполітики розробило законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства, тобто Україна залишає за собою право не застосовувати окремі положення Конвенції і не міняти своє законодавство щодо інститутів шлюбу та усиновлення.