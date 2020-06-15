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Як виховати цілеспрямованість у дитини: практичні поради
сьогодні , 09:24 Як виховати цілеспрямованість у дитини: практичні поради
Марія Бондар
Перша зустріч з батьками хлопця: як вести себе при знайомстві
14 червня , 17:05 Перша зустріч з батьками хлопця: як вести себе при знайомстві
Марія Бондар
Спільне життя пари: кілька моментів, які дратують всіх партнерів
12 червня , 20:31 Спільне життя пари: кілька моментів, які дратують всіх партнерів
Марія Бондар