Молодята влаштували неймовірне весілля в стилі Disney: казкові фото

Молодята не пошкодували фантазії і грошей, щоб організувати своє весілля на найвищому рівні. Так, новоспечене подружжя з Пенсильванії витратили 35 тисяч доларів на тематичну церемонію в стилі Disney. Ідея виникла через те, що наречена захоплюється казками, тому її коханий влаштував для неї неймовірне весілля.

Свято було витримано в улюбленому стилі дівчини, включаючи декор, торт і повітряні кулі з казковими персонажами, передає видання The Sun.

30-річні Крістен Райт і Кенан Фіцпатрік з Флориди, штат Пенсльванія, познайомилися в січні минулого року. Цікаво, що чоловік освідчився коханій у парку Disney World, коли вони були одягнені в костюми Принца і Попелюшки. Кенан подарував Крісті розкішний букет, увінчаний діадемою і кришталевої туфелькою.



Чоловік зробив пропозицію, як у казці / Фото The Sun

Тому і наречена постаралася зробити день весілля по-справжньому чарівним. Вона відвідала Діснейленд 18 разів, тому вклала в організацію максимум казкових ідей.

Зазначимо, що пара обмінялася весільними клятвами на пляжі Санні-Айлз-Біч у Флориді в присутності 60 гостей в жовтні. Кожна деталь на церемонії нагадувала про "Дісней". Самі ж Крістен і Кенан приміряли багато різних образів диснеївських персонажів: від Міккі-Мауса до "Красуні і Чудовиська".

До того ж, наречена крокувала до вівтаря під улюблений саундтрек At Last I See The Light з мультфільму "Рапунцель: Заплутана історія".

Казкове весілля у стилі Disney: дивіться фото

Бюджет свята склав 35 000 доларів (близько 840 тисяч гривень), з яких 13 000 доларівпішло на саму церемонію, 10 000 доларів – на квіти, 5000 доларів – на послуги фотографа, 1500 доларів– на діджея і стільки ж – на весільну сукню. Послуги організаторів весілля обійшлися молодятам в 1500 доларів, декорації – в 2000 доларів, а обслуговування – в 1000 доларів.

А медовий місяць закохані провели в круїзі з діснєєвськой тематикою, в програму якого входили 4 дня в Діснейленді.