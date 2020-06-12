Не завжди спільне життя з другою половинкою є радісним, а наші уявлення часто відрізняються від дійсністю. Тому ми вирішили розповісти, з якими проблемами ви можете зіткнутися, переїхавши до партнера.

Коли пара починає жити разом, розділяти домашні обов’язки та вирішувати, до чиїх родичів поїхати на найближчі свята, пристрасть та захоплення може потрохи зникати, пише журнал Liza.

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Моменти, які дратують пари під час спільного життя

Особистий простір

У всіх є робота та певні зобов'язання. Але іноді дуже хочеться побути в тиші та спокої, особливо під час карантину. Однак, пояснити своєму партнеру, що вам потрібен час для себе буває досить складно.

Як це вирішити? Спробуйте відверто поговорити зі своєю другою половинкою та пояснити, що вам необхідно побути трохи наодинці з собою і це не означає, що у вас зникло почуття кохання. І скажіть, що ви не збираєтеся переїжджати, вам достатньо просто залишитися в тиші і спокої якийсь час.



Поговоріть з партнером, якщо вам треба час на себе / Фото Kafedra

Намагання змінити партнера

Часто один з партнерів випадково бачить в собі педагогічні навички і хоче одразу ж навчити другу половинку, як їй/йому треба жити. До прикладу, нагадувати за миття посуд після вечері, за прання окремо білих або світлих речей тощо. Але якби люди хотіли, щоб їх в стосунках постійно повчали, то залишилися б жити з батьками.

Тому не варто намагатися тиснути на партнера і на початку спільного життя вказувати йому на все. Навіть якщо є ті речі, з якими ви не хочете миритися, можна просто спокійно про це попросити.

Чужі родичі

Це не обов'язково повинні бути погані люди, просто вони просто інші, але це нормально. Наприклад, його дядько, як тільки бачить вас, одразу говорить несмішні жарти, а двоюрідна сестра постійно питає з приводу вашого весілля.

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Але це все стосується лише вашого комфорту. Вам важливо все ж підтримувати добрі стосунки, але якщо є неввічливість або порушення особистих кордонів, то терпіти це не потрібно. Спробуйте вибудувати правильні відносини з родичами з самого початку.

Сова і жайворонок

Дуже часто буває так, що у вас з партнером можуть не збігтися біологічні ритми – коли один любить поспати довше, а інший – вже о 6 ранку на ногах та шарудить на кухні.

У цьому випадку варто піти на взаємну поступку. Або узгодьте свій часу, коли ви спите, а коли ні і зарезервуйте його один для одного, або спробуйте поступово зсунути свій період сну, наближений до другої половинки. До прикладу, щоб жайворонки пізніше лягали спати, а сови раніше прокидалися.



Різні біологічні ритми у партнерів / Фото СТБ

Особисті речі тепер загальні

Іноді вашого партнера може дратувати те, що ви берете його особисті речі. Наприклад, п’єте каву з його чашки чи берете її блокнот для запису справи. Щоб вирішити цю проблему, напишіть на папері перелік речей, які вам важливі, а партнер нехай напише свої. Домовтеся, що не чіпатимете ці речі без дозволу і всі залишаться задоволені.

Ковдра одна на двох

Часто спільна ковдра стає велика проблема для багатьох пар. І перед тим як заснути, у них починається весела гра під назвою "перетягування ковдри". І рішення тут одне – купити ще одну ковдру.