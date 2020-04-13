Мрії здійснюються і на карантині: батьки всиновили дитину завдяки онлайн-засіданню суду

Пандемія коронавірусу завдала негативного впливу на життя багатьох людей. Зараз практично всі країни пішли на карантин і закликали громадян дотримуватися режиму жорсткої самоізоляції, а державні установи закрили. Через це одна сім'я з США зіткнулася з проблемою усиновлення дитини.

Пара Лора і Кейсі Вік з Огайо розпочала процес усиновлення близько 6 місяців тому. До квітня 2020 року все вже вийшло на фінішну пряму. Однак, пандемія коронавірусу призвела до закриття різних державних установ, пише Popsugar.

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І хоча малюка Джеймса пара вже виховувала, вони дуже засмутилися, бо офіційно не були батьками. Проте, на щастя, знайшлася добра людина, яка здійснила їхню мрію. Суддя Томас О'Діам наважився провести процес усиновлення онлайн через програму Zoom.

"Коли ми отримали сповіщення про те, що слухання триватиме онлайн, ми були дуже вдячні. Ми спочатку не вірили, але коли почули дзвінок і слова судді, то зрозуміли, що це відбувається насправді", – зізналася жінка. До відеодзвінків підключилися їхні друзі, які стали свідками цього процесу.



Засідання суду онлайн / Фото Popsugar

Суддя визнав Лору і Кейсі Вік батьками малюка. "Коли суддя О'Діам сказав, що після його підпису документу, ми офіційно стаємо батьками, ми заплакали. Він сказав: "Тепер це ваш син". Сльози, щастя, полегшення та чиста радість заполонили нас. Це моя дитина. Я його мати. Зрештою, це було офіційно", – сказала Лора.