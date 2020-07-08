Полячка Моніка Бондарович та її подруга Магдалена Грабовська-Левицька вирішили створили власний бренд одягу для вагітних MumMe Code, коли зіткнулися з цією проблемою під час власної вагітності. Підприємницям вдалося за короткий термін вийти на міжнародні ринки і отримати значний дохід.

Як виникла бізнес-ідеї

Моніка Бондарович не змогла знайти чудово одягу для вагітних. За її словами, в магазинах для майбутніх мам продавали тільки сукні в квіточку або рожеві футболки в сердечка, до того ж зшиті з поліестеру, пише Forbes.

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"Я не могла зрозуміти, чому мода для вагітних така інфантильна. Адже жінка протягом цих дев'яти місяців і пізніше, поки годує грудьми, могла б не змінювати свій стиль і не відмовлятися від одягу хорошої якості", – каже одна із засновниць бренду.

Так, це стало поштовхом для створення власного бізнесу. Тому Моніка Бондарович обговорила все з подругою – Магдаленою Грабовської-Левицької, і жінки захотіли виробляти модний одяг для майбутніх мам.

До того ж, підприємниці планували робити одяг лише з натуральних матеріалів, яку їхні клієнти носили б із задоволенням не тільки протягом дев'яти місяців, а й пізніше.



Одяг для вагітних бренду MumMe Code / Фото mamotoja

Створення бренду одягу MumMe Code

Почали Моніка та Магдалена з створення сорочки для годування. Адже вони побачили, що більшість доступних на ринку сорочок – ще з стилю 70-х років, інші – оздоблені казковими персонажами. Окрім того, він був з незручними застібками або кнопками.

Жінки вирішили робити сорочку з сірої бамбуковій тканини, простого крою, таку, яку вони б самі купили. І почали свою справу. Добре, що Магдалена мала досвід роботи – вона багато років працювала на керівних посадах в компаніях з пошиття одягу, а Моніка близько року займалася просуванням і рекламою.

Як створювався бренд? Жінки керувалися всіма правилами. Для початку замовили професійну компанію для створення назви та логотипу, а потім запатентували їх на території ЄС. Також купили патент і на дизайн сорочки для годування.

"Ми інвестували всі свої заощадження і відмовилися від попередньої хорошої роботи. Тому розуміли, що не можемо дозволити собі помилитися. Від початку і до кінця все ретельно підрахували і перевірили, розробили детальний бізнес-план", – розповідає Бондарович.

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За її словами, у виборі кращих креслень їм допомагала Гося Соха, яку а в Польщі вважають іконою стилю та на яку орієнтуються всі жінки.

Скільки вклали в бізнес

Початковий бюджет проєкту склав 26,5 тисяч доларів США. На пошиття першої колекції – 12 моделей брюк, блузок, сорочок і костюмів – партнери витратили 14,5 тисяч доларів.

Загалом було створено по 50 примірників кожної моделі. Решта грошей пішла на:

професійну фотосесію і пост-продакшн фотографій (близько 2,6 тисяч доларів);

створення сайту (близько 3 тисяч доларів);

покупку патентів (близько 3 тисяч доларів);

бухгалтерські витрати і транспорт (близько 2,6 тисяч доларів);

рекламні матеріали;

організацію прес-конференції та участь у виставці в Кельні (спільно з брендом LaMilou).

Перш, ніж одяг для вагітних запустили в продаж, засновницям бренду MumMe Code прислали запрошення на телепередачу "Доброе Утро" польського каналу TVN. Там жінки отримали можливість розповісти про свій одяг і нову марку. Це дуже допомогло старту бізнесу.

Перша колекція була тим млинцем, який йде "комом". Ми, по суті, перевіряли, які моделі стануть ходовими, а від яких нам доведеться відмовитися. Чорні костюми розхапали протягом двох тижнів, і нам довелося дошивати їх знову і знову. А найбільшим хітом виявилася запатентована нами сорочка для годування – сьогодні продаються тисячі примірників,

– розповідає Моніка.

Інвестиції, які вклали в першу колекцію, окупилися протягом декількох місяців, але бізнес-партнери вклали прибуток в розвиток.

Жінки приготували новий продукт, з яким поїдуть на виставку в Париж. Участь в ній і створення власного привабливого стенду обійдеться у понад 5 тисяч доларів, але це важливо для бренду.