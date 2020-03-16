На час карантину в Україні не працюватимуть РАЦСи, – Мін’юст

Міністерство юстиції вирішило на час карантину в Україні закрити всі відділи державної реєстрації шлюбу заради недопущення поширення коронавірусу Covid-2019. Тож, всі РАЦСи попередньо не працюватимуть до 3 квітня.

З 12 березня по 03 квітня 2020 в відділах РАЦС встановлено карантин та обмежено прийом громадян.

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Зазначимо, що прийматимуть лише тих громадян, питання яких стосуватимуться реєстрації народження, смерті та видачі архівних документів про реєстрацію шлюбу, які необхідні для підтвердження для похоронів.

Проводитиметься лише реєстрація шлюбу та розлучення подружжя, якщо заяви були подані до 13 лютого 2020 року і призначені на вказаний період.

Окрім того, українці можуть подати заяву для державної реєстрації шлюбу через інтернет.