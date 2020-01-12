На одній хвилі: вчені довели, що мізки немовлят і дорослих синхронізуються під час гри

Ви коли-небудь грали з дитиною і відчували зв’язок, хоча вона ще не могла й говорити? Нові дослідження говорять про те, що ви можете опинитися з малечею на одній довжині хвилі, відчуваючи подібну мозкову активність в одних і тих же частинах мозку.

Команда дослідників з Лабораторії Princeton, які вивчають сприйняття світу малюками, розробила спосіб вимірювання мозкової активності дитини та дорослих під час природної взаємодії.

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У експерименті дорослі люди провели 5 хвилин, граючи, співаючи пісні та читаючи книгу "Goodnight Moon" 12-місячним дітям. А дослідники вимірювали нервову синхронію за допомогою інфрачервоної спектроскопії, яка дозволила їм фіксувати нейронну координацію між немовлятами та дорослим.

З'ясувалося, що мозкова активність немовлят і дорослих зростала і падала разом, коли вони ділилися іграшками та контактували очима.



Дитина контактувала з дорослими

Експеримент мав дві частини. По-перше, дорослий провів п’ять хвилин, безпосередньо спілкуючись з дитиною – граючи з іграшками, співаючи дитячі рифми чи читаючи книгу, коли дитина сиділа на колінах у батьків.

В іншій частині – експериментатор розповів якусь історію іншому дорослому, поки дитина спокійно грала зі своїм батьком. Переглянувши дані, дослідники виявили, що під час сеансів віч-на-віч мозок немовлят синхронізувався з мозком дорослої людини в кількох областях, які беруть участь у розумінні світу на високому рівні.

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Коли дорослий та немовля були відвернуті один від одного та спілкувалися з іншими людьми, зв’язок між ними зник.

Під час спілкування дорослий та дитина, здається, утворюють цикл зворотного зв'язку. Тобто мозок дорослої людини, здавалося, передбачив, коли немовлята посміхнуться, мозок немовлят передбачив, коли дорослий більше говоритиме, і обидва мозки відстежували спільний контакт очей та спільну увагу до іграшок,

– запевняють вчені.

Зазначимо, що більшість минулих досліджень нейронної зв’язки, багато з яких були проведені в лабораторії Хассона, передбачали сканування мозку дорослих за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (fMRI) на окремих сесіях, тоді як дорослі лягали і дивилися фільми або слухали розповіді.