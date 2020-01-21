На що дівчата звертають найбільше уваги на побаченні
Побачення – це хвилюючий етап відносин, який може вирішити їхню подальшу долю. Всі люди, безсумнівно, оцінюють один одного, складають певне враження про представника протилежної статі. Проте є кілька важливих речей, на які дівчата звертають найбільше уваги при зустрічах з чоловіком.
Соціальні дослідження вказують на те, що чоловіки та жінки хочуть бачити в майбутньому партнері приблизно однакові якості: наприклад, всі зацікавлені в чесності, відкритості і почутті гумору партнера, передає видання Lady.tochka.
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5 речей, які оцінює жінка на першому побаченні
- Почуття гумору
Ця популярна цитата про те, якщо хлопець змушує дівчину сміятися, то все буде добре, дійсно працює.
Так, якщо у потенційних партнерів схоже почуття гумору, їм буде набагато простіше спілкуватися. Як мінімум тому, що незручні паузи можна буде "забарвити" жартами.
- Манери
Комусь може здатися неприйнятним те, що співрозмовник занадто голосно сміється або користується зубочистками просто за столом, але інших – взагалі це не напружує.
Проте увагу на поведінку на публіці дівчата точно звернуть, можеш навіть не сумніватися.
- Увага
Дівчині, яка витратила багато часу на збори, макіяж, зачіску і вибір одягу для побачення з хлопцем, хотілося б почути хоч якийсь комплімент про свій зовнішній вигляд.
Чоловікові це буде не так складно зробити, а дівчині від цього буде приємно.
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- Повага
Уміння виявити повагу і не повчати – одна з основних рис, на які звертає увагу сучасна дівчина. До того ж, лізти в словесну перепалку, якщо ти не згоден з нею – не варіант.
- Запах
Всі безперечно чули, що хороші парфуми справляють сильне враження на співрозмовника. Обливатися їм – не варто, але гарно пахнути потрібно.
Отож, якщо дівчині сподобається запах і почуття гумору, то у хлопця вже багато шансів сподобатися обраниці. Принаймні для того, щоб піти на друге побачення, більше і не потрібно.