На що дівчата звертають найбільше уваги на побаченні

Побачення – це хвилюючий етап відносин, який може вирішити їхню подальшу долю. Всі люди, безсумнівно, оцінюють один одного, складають певне враження про представника протилежної статі. Проте є кілька важливих речей, на які дівчата звертають найбільше уваги при зустрічах з чоловіком.

Соціальні дослідження вказують на те, що чоловіки та жінки хочуть бачити в майбутньому партнері приблизно однакові якості: наприклад, всі зацікавлені в чесності, відкритості і почутті гумору партнера, передає видання Lady.tochka.

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5 речей, які оцінює жінка на першому побаченні

Почуття гумору

Ця популярна цитата про те, якщо хлопець змушує дівчину сміятися, то все буде добре, дійсно працює.

Так, якщо у потенційних партнерів схоже почуття гумору, їм буде набагато простіше спілкуватися. Як мінімум тому, що незручні паузи можна буде "забарвити" жартами.

Манери

Комусь може здатися неприйнятним те, що співрозмовник занадто голосно сміється або користується зубочистками просто за столом, але інших – взагалі це не напружує.

Проте увагу на поведінку на публіці дівчата точно звернуть, можеш навіть не сумніватися.

Увага

Дівчині, яка витратила багато часу на збори, макіяж, зачіску і вибір одягу для побачення з хлопцем, хотілося б почути хоч якийсь комплімент про свій зовнішній вигляд.

Чоловікові це буде не так складно зробити, а дівчині від цього буде приємно.

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Повага

Уміння виявити повагу і не повчати – одна з основних рис, на які звертає увагу сучасна дівчина. До того ж, лізти в словесну перепалку, якщо ти не згоден з нею – не варіант.

Запах

Всі безперечно чули, що хороші парфуми справляють сильне враження на співрозмовника. Обливатися їм – не варто, але гарно пахнути потрібно.

Отож, якщо дівчині сподобається запах і почуття гумору, то у хлопця вже багато шансів сподобатися обраниці. Принаймні для того, щоб піти на друге побачення, більше і не потрібно.