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На що дівчата звертають найбільше уваги на побаченні

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Побачення пари / Фото Віктора Каркочі на Unsplash

Побачення – це хвилюючий етап відносин, який може вирішити їхню подальшу долю. Всі люди, безсумнівно, оцінюють один одного, складають певне враження про представника протилежної статі. Проте є кілька важливих речей, на які дівчата звертають найбільше уваги при зустрічах з чоловіком.

Соціальні дослідження вказують на те, що чоловіки та жінки хочуть бачити в майбутньому партнері приблизно однакові якості: наприклад, всі зацікавлені в чесності, відкритості і почутті гумору партнера, передає видання Lady.tochka.

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5 речей, які оцінює жінка на першому побаченні

  • Почуття гумору

Ця популярна цитата про те, якщо хлопець змушує дівчину сміятися, то все буде добре, дійсно працює.

Так, якщо у потенційних партнерів схоже почуття гумору, їм буде набагато простіше спілкуватися. Як мінімум тому, що незручні паузи можна буде "забарвити" жартами.

  • Манери

Комусь може здатися неприйнятним те, що співрозмовник занадто голосно сміється або користується зубочистками просто за столом, але інших – взагалі це не напружує.

Проте увагу на поведінку на публіці дівчата точно звернуть, можеш навіть не сумніватися.

через GIFER

  • Увага

Дівчині, яка витратила багато часу на збори, макіяж, зачіску і вибір одягу для побачення з хлопцем, хотілося б почути хоч якийсь комплімент про свій зовнішній вигляд.

Чоловікові це буде не так складно зробити, а дівчині від цього буде приємно.

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  • Повага

Уміння виявити повагу і не повчати – одна з основних рис, на які звертає увагу сучасна дівчина. До того ж, лізти в словесну перепалку, якщо ти не згоден з нею – не варіант.

  • Запах

Всі безперечно чули, що хороші парфуми справляють сильне враження на співрозмовника. Обливатися їм – не варто, але гарно пахнути потрібно.

через GIFER

Отож, якщо дівчині сподобається запах і почуття гумору, то у хлопця вже багато шансів сподобатися обраниці. Принаймні для того, щоб піти на друге побачення, більше і не потрібно.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Сімʼя Поради Психологія Стосунки
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