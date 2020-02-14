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На яку рису жінок звертають найбільше уваги сучасні чоловіки: результати дослідження

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Розумна жінка / Фото Natasha Brazil на Unsplash

Нові дослідження показують, що тепер мало мати просто красиве обличчя, щоб сподобатися хлопцеві. Виявилося, що сучасні чоловіки звернуть увагу на ту дівчину, яка має високий інтелект.

Зокрема, вчені встановили, що в країнах, які підтримують гендерну рівність обох статей, чоловіки вважають інтелект жінок надзвичайно привабливим.

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Вчені вважають, що все через те, що обом партнерам тепер (з підтримкою гендерної рівності) може бути необхідно працювати поза домом. За словами дослідниці Аліси Іглі, вони шукають партнерок, які допоможуть "мінімізувати витрати і максимально використовуватимуть вигоду для їхнього майбутнього життя".

Окрім того, 38% відсотків працюючих жінок вже не цікавляться чоловіками, які можуть забезпечити фінансову допомогу.

Автор: Марія Бондар
Теги: Психологія Сімʼя дослідження Стосунки
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