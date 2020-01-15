На здоров'я підлітків суттєво впливає погане спілкування з татом після розлучення

Труднощі у спілкуванні з батьком після розлучення негативно позначаються на здоров’ї дітей. Зокрема, підлітки скаржіться на такі симптоми: головний біль, запаморочення, болі в животі, тривожність, депресія та проблеми зі сном.

За даними Норвезького інституту громадського здоров'я, близько 40% підлітків пережили розлучення батьків. "Ми хотіли вивчити, що відбувається із спілкуванням між батьками та дітьми після розлучення, і як це впливає на здоров'я дітей у майбутньому", – пояснюють вчені.

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Дослідники запитали понад 1200 підлітків, чи легко їм розмовляти з татами. Відповіді були від "дуже легко" до "дуже важко або перестали спілкуватися".

"Розлучення, здається, не впливає на те, як вони спілкуються з матір'ю, але воно сильно пов'язане з розмовними труднощами з батьком", – каже Меланд. До того ж, у тих дітей, які повідомили про втрату контакту або яким важко спілкуватися з батьком після розлучення, було виявлено найбільше скарг на здоров'я.

Якщо ж підлітки мали хороші стосунки з обома батьками після їх розлучення, то, здається, це не впливало на самооцінку чи здоров'я дітей якимось негативним чином. Тож, вчені наголосили, що контакт з обома батьками після розлучення є важливим.

Цікаво, але дослідження також показує, що дівчатка мають більше труднощів у спілкуванні з батьками, ніж хлопці. "Ми побачили тенденцію, що дівчата більше страждають від втрати контакту з батьками, але різниця не суттєва", – сказав дослідник.