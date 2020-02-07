"Нам треба серйозно поговорити": як зрозуміти, що вам пора розійтися

Завершення стосунків з коханою людиною – це завжди боляче, адже під час розриву вам доведеться пройти ті самі стадії, що й під час втрати близької людини: заперечення, гнів, торг, депресію і прийняття. Проте є ознаки, коли це дійсно варто зробити.

Чому пари розходяться? Окрім насилля у різних формах, буває безліч індивідуальних причин – ситуацій чи обставин, які змушують людину страждати та роблять її нещасною. Це психологиня Тася Осадча розповіла виданню Inspired.

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Вона наголошує, що фізичне насилля є прямою причиною для закінчення стосунків. "А от психологічне насилля – це більш тонка річ. Причиною для розриву може стати навіть ігнорування. Коли після сварки хтось з пари перестає декілька днів розмовляти з партнером", – відповіла психологиня.

Проте насправді ніхто, окрім самої людини, яка знаходиться у стосунках, не має права визначати, чи є підстави для розриву стосунків.

Кожна людина може завершити стосунки тоді, коли відчуває, що в них їй вже не краще, ніж самій. Проте бувають випадки, коли стосунки вже вичерпали себе або є токсичними без прямих проявів насилля. Партнери не знаходять у собі сили їх завершити або ж просто не можуть зрозуміти, що не так,

– вважає Тася Осадча.

Як зрозуміти, що варто розірвати стосунки

Порушення кордонів

Порушення особистих кордонів може стати причиною для розриву стосунків.

"Найпростіший приклад: коли один з партнерів обмежує іншого у спілкуванні з друзями або ж коли порушується приватність – людина починає читати листування свого партнера", – наголосила психологиня.

Вона запевнила, що одна справа, коли люди у парі наперед домовилися між собою, що щотижня читатимуть СМС-повідомлення одне одного, але таємне читання листування – це зовсім інша справа.



Дивно, якщо кохана людина починає читати ваші повідомлення / Фото Reddit

Газлайтинг

Один з найбільш небезпечних видів психологічного насилля є газлайтинг. Зазвичай у таких випадках у людини найчастіше виникають сумніви про те, чи може вона завершити такі стосунки.

Наприклад, молода сім’я, де жінка у декретній відпустці доглядає за дитиною, а чоловік працює.

"Дитиною постійно займається лише жінка. А коли просить свого чоловіка провести суботу з дитиною, щоб зустрітися з подругами, він влаштовує скандал на тему того, що вона не цінує його, він заробляє гроші, а вона нічого не робить. Так в агресивній або в пасивно агресивній формі він прищеплює їй почуття провини", – розповіла психологиня.

За її словами, у таких стосунках людину шантажують. Коли вона розриває стосунки і "обертається через якийсь час назад", вона сама може жахнутися з того, яке ставлення дозволяла до себе.

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Різні життєві цілі

Якщо спочатку у вас збіглися життєві цілі, то могло скластися уявлення, що так буде завжди. "І коли у людей з’являються розбіжності, вони починають тягнути одне одного в різні напрямки. Це також є формою насилля", – відповіла Тася Осадча.

Тож якщо люди хочуть від життя абсолютно різного, було б добре проговорити це і вчасно розійтися. Тоді є шанс, що вони зможуть залишитися друзями в добрих стосунках.

А якщо хтось один починає знецінювати позицію іншого, критикувати або висувати свою позицію, тоді починається конфлікт, який може закінчитися скандальним розривом,

– додала експертка.

Зникли почуття

Це часто стає приводом для звернення до психолога, зокрема через погіршення сексуального життя, що, зазвичай, турбує хоча б одного з пари. Це необов’язково є приводом для завершення стосунків, але може ним стати, якщо не працювати над стосунками. Мова про те, щоб розуміти механізм їхнього розвитку.

"Стосунки з часом змінюються. Абсолютно нормально через рік від початку спільного життя мати зовсім інші почуття до партнера, ніж ті, які були раніше. Адже природа мудра, тому вона зробила так, що на початку в нас працюють одні гормони, а потім – інші", – запевнила психологиня.

Так, під час закоханості ми "включаємося" в партнера і хочемо бути постійно поруч – це фаза злиття. Після неї в гру вступають інші гормони, серед яких окситоцин – це гормон прив’язаності, що виділяється під час постійного тактильного контакту.

Саме цей гормон дає нам можливість залишатися в парі по 60 років у стабільних, теплих та близьких стосунках. Але він також приглушує сексуальний потяг. Як цьому запобігти? Нові образи, експерименти й ігри підсилять сексуальне збудження.

"Абсолютно нормальний етап після ідеалізації партнера – процес розчарування, коли ми помічаємо все, що нам не подобається в партнері, бачимо, наскільки ми насправді різні. На цьому етапі важливо не робити передчасних висновків, а поговорити", – додала Тася Осадча.

Залишені образи

Також часто причина погіршення стосунків буває банальною: за тривалий час у партнерів накопичилися непроговорені образи одне на одного. Згодом з’являється фонове роздратування. Так може прийти момент, коли буде вже запізно розбиратися і доведеться просто розірвати стосунки.

"Аби вийти з ситуації, хоча б один із партнерів має набратися сміливості зізнатися в проблемі та поговорити з партнером. Варто почати розбиратися в цих ситуаціях або самостійно, або з допомогою психотерапевта. Тоді є шанси на відновлення стосунків", – сказала психологиня. А якщо партнери до цього не готові, бояться змінюватися, це може призвести до того, що вихід буде лише один – закінчити стосунки.

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Що треба знати про розрив стосунків

За словами психологиня, ще нікому не вдавалося втекти від фаз переживання втрати, куди входить і розрив стосунків.

Зазвичай, виділяють п’ять або вісім фаз переживання втрати:

Перша фаза – шок

Людині не віриться, що це відбувається насправді. Ба більше, у людини, яка ухвалює це рішення, спочатку може з’явитися відчуття ейфорії, але воно дуже підступне.

Друга фаза – заперечення

Можлива форма заперечення: людина за звичкою ввечері після роботи приходить до місця, де вони разом жили з партнером, стоїть під дверима і раптово розуміє, що вона вже там не живе.

Третя фаза – торги

Коли один з партнерів починає пропонувати: "А давай ми ще раз спробуємо все спочатку?".

Четверта фаза – емоційні реагування

Емоції можуть бути дуже різними: від ейфорії до відчаю, гніву, сорому, відчуття провини, злості й агресії. Спрямування почуттів може бути на себе, на партнера, на третіх осіб.

П’ята фаза – емоційне спустошення

Вона часто лякає, тому що людина нібито взагалі нічого не відчуває щодо колишнього партнера або того часу, який вони провели разом.