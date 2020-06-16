Наречена вирішила влаштувати фотосесію у стилі "першого погляду", але не для свого нареченого, а для бабусі. Адже дівчина підготувала їй сюрприз – одягнула її весільну сукню в день свого одруження. Реакція бабусі була зворушливою.

"Коли я була маленькою, я уявляла, як буде виглядати моя весільна сукня в той особливий день. Коли ми з подругами грали у переодягання, ми завжди робили вигляд, що готуємось до наших весіль, і обирали смішні сукні, які тільки могли знайти", – сказала наречена виданню Family Today.

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Тож, Джордіна Кліверлісама спланувала, яке вона обере весільне плаття і її ідея закінчилася надзвичайно ніжним моментом зустрічі з бабусею, який зафіксувала фотографиня Кортні Петерсон.

Зазвичай фотосесія "перший погляд" фіксує реакцію нареченого на свою кохану у її весільній сукні, але Джордіна вирішила здивувати свою бабусю на власному весіллі.



Бабуся була вражена і розплакалася / Фото з фейсбук-сторінки Кортні Петерсон

Виявляється, що наречена таємно купила сукню, яку її бабуся одягала на своє весілля у 1962 році.

Коли наречену побачила бабуся, вона розплакалася. "Це був абсолютно прекрасний момент, і всі навколо мовчали. Сльози почали текти з обличчя кожного", – розповіла фотографиня. Після цього бабуся підійшла до онуки, обійняла її і прошепотіла, що вона одружилася у цій сукні зі своїм коханим у середній школі.



Весільна сукня на онуці та бабусі (на фото) / Фото з фейсбук-сторінки Кортні Петерсон

Ці спогади точно залишаться у їх пам’яті назавжди, а фотографії будуть нагадувати про цей особливий день та їхній зв’язок.