Наречена обрала своїх бабусь для ролі весільних подружок з квітами: чарівні фото

Весільних подружок з квітами зазвичай асоціюють з милими дівчатками, проте наречена Ліндсі у США для свого найважливішого дня в житті вирішила обрати своїх чотирьох прекрасних бабусь.

Поважні дами були дуже схвильовані таким незвичним рішенням, проте відмовити своїй онучці вони не могли. Така ідея зворушливо виглядає на фото, яке опублікувала наречена в соцмережі "Інстаграм".

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Нареченій вигадала чарівну ідею, як вшанувати та залучити чотирьох її бабусь до весілля. "Я почувала себе такою благословенною, і хотіла, щоб вони усі були залучені у святі", – сказала Ліндсі. Тому вона зробила їх своїми дівчатами-квіткарками.



Наречена Ліндсі зі своєю найстаршою бабусею / Facebook / @ Natalie Caho Photography

Вираз "дівчинка-квіткарка" найчастіше стосується молодих дівчат, які розкидають пелюстки квітів по проходу, по якому йде наречена між рядами в церкві чи під час весільної церемонії.

Бабусі з задоволенням приєдналися до такого заходу та радісно посипали доріжку квітковими пелюстками із кошиків, на яких був напис: "Тут приходить наречена".



Бабусі чудово виконали свою роль на весіллі / Facebook / @ Natalie Caho Photography

На казкових весільних фотографіях видно, що бабусі раді за свою онуку. Цікаво, що найстаршою на весільній вечірці була 90-річна прабабуся нареченої Кетлін Браун. Також взяли участь: 70-річна бабуся нареченого Джойс Рабі та дві прекрасні бабусі нареченої – 76-річна Ванда Грант та 72-річна Бетті Браун.



90-річна прабабуся нареченої Кетлін Браун / Facebook / @ Natalie Caho Photography

Наречена Ліндсі наголосила, що бабусі хилювалися за такі ролі більше, ніж самі подружки нареченої. А фотографиня Наталі Кахо написала, що за всі весілля вона бачила багато милих дівчат-квіткарок, "але ці чотири леді "зірвали куш". Цим чотирьом милим бабусям вдалося зробити весілля особливим.



На весіллі були і справжні подружки нареченої / Facebook / @ Natalie Caho Photography