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Наречена одягла на весілля костюм тиранозавра замість вишуканої сукні: кумедні фото та відео

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Наречена одягла костюм тиранозавра на весілля / Колаж "Сім'ї 24"

Наречена вирішила здивувати свого коханого та одягла на весілля незвичне вбрання – замість вишуканої весільної сукні дівчина прийшла у костюмі тиранозавра Рекса. Із святкової атрибутики молода мала лише красивий весільний букет.

Кадри, як наречена з'являється перед майбутнім чоловіком у костюмі тиранова, встиг зробити її брат і опублікував їх на Reddit.

Мило! Наречені вперше бачать своїх майбутніх дружин у весільних сукнях: зворушливі реакції у фото

"Моя сестра була справжньою динозавро-нареченою на цих вихідних", – написав він.


Наречений побачив кохану в костюмі тиранозавра / Фото Reddit

На одному з кадрів йому вдалося сфотографувати й реакцію нареченого: той дивиться на тиранозавра на місці майбутньої дружини з абсолютно незворушним виразом обличчя. 

"Здається, у них було дуже холоднокровне весілля", – пожартував один з коментаторів.

Цікаво, що три роки тому в мережі вже було відео, як ще одна наречена одягнула костюм динозавтра на весілля. Її коханий чекав на дівчину з букетами квітів, але та несподівано з'явилась перед ним у не зовсім весільному вигляді.

Проте пара лише посміялася, обійнялася та поцілувалася. Після ефектної появи дівчина скинула костюм та продовжила фотосесію у весільній сукні.

Дивіться відео:  наречена одягнула костюм динозавтра на весілля

Автор: Марія Бондар
Теги: Світ тварин Курйозні новини Сімʼя Стосунки Фото дня Шлюб
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