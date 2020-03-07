Наречена одягла на весілля костюм тиранозавра замість вишуканої сукні: кумедні фото та відео

Наречена вирішила здивувати свого коханого та одягла на весілля незвичне вбрання – замість вишуканої весільної сукні дівчина прийшла у костюмі тиранозавра Рекса. Із святкової атрибутики молода мала лише красивий весільний букет.

Кадри, як наречена з'являється перед майбутнім чоловіком у костюмі тиранова, встиг зробити її брат і опублікував їх на Reddit.

Мило! Наречені вперше бачать своїх майбутніх дружин у весільних сукнях: зворушливі реакції у фото

"Моя сестра була справжньою динозавро-нареченою на цих вихідних", – написав він.



Наречений побачив кохану в костюмі тиранозавра / Фото Reddit

На одному з кадрів йому вдалося сфотографувати й реакцію нареченого: той дивиться на тиранозавра на місці майбутньої дружини з абсолютно незворушним виразом обличчя.

"Здається, у них було дуже холоднокровне весілля", – пожартував один з коментаторів.

Цікаво, що три роки тому в мережі вже було відео, як ще одна наречена одягнула костюм динозавтра на весілля. Її коханий чекав на дівчину з букетами квітів, але та несподівано з'явилась перед ним у не зовсім весільному вигляді.

Проте пара лише посміялася, обійнялася та поцілувалася. Після ефектної появи дівчина скинула костюм та продовжила фотосесію у весільній сукні.

Дивіться відео: наречена одягнула костюм динозавтра на весілля