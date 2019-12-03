Наречена роздала подружкам бездомних цуценят замість букетів: милі фото

Пара з Флориди вигадала ідеальний спосіб врятувати з місцевого притулку бездомних цуценят. На власному весіллі наречена замість квітів роздала подружкам справжніх песиків.

Наречена Тіна все життя доглядала за собаками, яких забирала з притулку, а її вже чоловік Анді працює директором у готелі домашніх тварин. Таку історію розповіла фотографиня з весілля у Facebook.

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Наречені запропонували взяти тварин з притулку, який рятує по 2 тисячі тварин щороку. "Це було чудово. Я сконтактувала з ними і вони розповіли, що мають 10 цуценят з одного виводку", – сказав Анді.



Маленьких цуценят пара забрала з притулку

Такий зворушливий вчинок новоствореного подружжя розрядив обстановку на церемонії весілля. Бо цуценята допомагали заспокоїтися самим нареченим, веселили гостей, а декого навіть розчулили до сліз. Самі подружки нареченої від такого подарунку були просто в захваті.



Подружки були приємно вражені подарунком

Цікаво, що одного цуцика забрало собі і молоде подружжя. Вони вже мають чотири тваринки, проте, за словами Анді, тепер варто задуматися про власних дітей. Гості на весіллі теж висловили бажання придбати цуценят.

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