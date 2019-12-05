Наречена влаштувала фотосесію з лабрадором на весіллі: милі фото

Перед весільною церемонією наречена Крістен Дюпре дуже розхвилювалася. Тому, щоб заспокоїтись, вона попросила сфотографуватися зі своїм улюбленим собакою Зеке – чорним лабрадором.

Зрештою все перетворилося на чарівну фотосесію, а фотографині Перрі Фарлоу вдалося спіймати зв’язок між Крістен та її псом. Фото вона опублікувала в "Інстаграмі".

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Фотографиня розповіла, що пари часто привозять на фотосесії з приводу заручин своїх домашніх улюбленців, проте бачити тварин під час фотосесії у день весілля – це рідкість.



Фотосесія нареченої з лабрадором



Лабрадор намагався навіть позувати на фото



Він випадково ледь не з'їв весільний букет



Лабрадор постійно був поруч на весіллі



Проте така фотосесія розвеселила наречену



Наречена залишила слід на мордочці тварини



Погляд між собакою та нареченою був особливим

Перрі Фарлоу також розповіла, що запрошення собаки Зеке на весілля було однією з найважливіших речей для Крістен і її чоловіка, адже у нього навіть був підписаний коктейль.