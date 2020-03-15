Наречені провели власне весілля в лікарні заради бабусі: милі фото

Пара з Техасу Скай Ховард і Клей Кемерон вирішили узаконити свої стосунки і призначили весілля на 2020 рік, щоб як слід все підготувати. Однак, раптово захворіла їхня столітня бабуся Шарлотта Буссард, яка є дуже поважним членом сім'ї, і лікарі прогнозували, що жінка може не дожити до дня одруження, тому наречені змінили плани.

Скай і Клей вирішили, що їм не потрібне весілля без бабусі, і перенесли не тільки час, а й місце весілля, пише Fox News.

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"Їй 100 років, вона любить своїх онуків, і ми вже кілька місяців говоримо про майбутнє весілля. Думка про те, що вона не зможе бути присутньою на ній, дійсно турбувала нас", – розповіла Скай.

В результаті молодята обмінялися обручками в лікарняній палаті у присутності Шарлотти. Після церемонії бабуся була дуже щаслива, а лікарі заявили, що стан її здоров'я почав показувати позитивну динаміку.



Подружжя одружилися в лікарняній палаті / Фото Fox News

Тож, тепер молодята сподіваються, що Шарлотта зможе бути присутньою і на загальній весільної церемонії.