Кожні молодята уявляють свою бездоганну церемонію та намагаються зробити так, щоб це свято запам'яталось на все життя. А от один наречений відзначився у мережі курйозною витівкою, яка розвеселила не тільки гостей, але й всіх користувачів Reddit.

Як передає таблоїд The Mirror, весільний ролик стрімко підкорив інтернет-сервіс. Хто є головними героями кадрів та коли вони були зроблені – наразі невідомо.

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На відео, які знав один із запрошених гостей церемонії, видно, як молодята стоять на сцені поряд зі своїми дружбами та дружками. Однак коли священник питається у чоловіка, чи готовий він одружитись зі своєю коханою, той зупиняє церемонію.

Наречений вдав, що йому потрібно порадитися з друзями. Тому чоловік відходить вбік та стає до обговорення, як це роблять спортсмени під час гри в американський футбол. Після кількасекундної наради він повернувся до нареченої та сказав: "Так, згоден".

Така витівка розсмішила всіх запрошених гостей. Та і сама наречена від сміху аж трималась за живіт.

Дивіться курйозне відео з весілля:

А от реакція мережі на такий курйоз під час весілля була неоднозначною. Чимало людей від душі пореготали, зазначивши, що наречена, мабуть, знала, що таке може статись, адже в її чоловіка хороше почуття гумору. І гості також не здивувались, коли наречений відлучився до своїх друзів. А от хейтери заявляли, що жодна дівчина не заслуговує на такий стрес під час весілля.