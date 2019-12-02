Наречений одягнув до вівтаря весільну сукню, наречена – костюм: фото

Дівчина К'яра О'доннелл обожнює класичні костюми і вирішила не одягати весільний наряд. Натомість її наречений заради дівчини пішов до вівтаря у весільній сукні.

Цікаво, що подружки нареченої теж одягнули стильні смокінги, передає Ukr.Media.

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Проте друзі нареченого навіть не здогадувалися, що постануть перед гостями в сукнях. "Коли вони про все дізналися, то були в захваті. Вони сміялися до сліз, коли побачили сукні", – відповів наречений.



Друзі нареченого були дуже шоковані вибором наречених, але підтримали їх

"Ми з Боббі буваємо трохи навіженими. Нам здалося, що це відмінний спосіб розтопити лід і зарядити гостей позитивом на весь день", – сказала К'яра.

Пара завжди жартувала, що саме дівчина – справжній чоловік у стосунках, і тому вони вирішили, що буде доречно, якщо вона одягне костюм на весілля. Її вже чоловік Боббі навіть взяв собі прізвище дівчини.



Пара влаштувала всім знайомим незабутнє весілля

Пара до останнього не розповідала про такий план батькам та гостям весілля, тому такий сюрприз вийшов по-справжньому незабутнім.

Чоловік зізнається, що дуже хвилювався перед церемонією, бо не знав, як відреагують всі 70 людей, яких вони запросили на весілля. Заспокоївся він лише тоді, коли йшовши до вівтаря, почув сміх і оплески гостей.