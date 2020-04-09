Навчання дітей вдома: 5 лайфаків, які повинні знати всі батьки

На час карантину майже кожен батько замислюється над тим, щоб навчати своїх дітей вдома, хоч як б це не було тяжко. Адже з пандемією коронавірусу школи перейшли на дистанційне навчання, тому батьки потребують поряд, як легко та ефективно навчати малечу вдома.

Чому домашнє навчання – це так страшно для батьків? По-перше, це займає багато часу для батьків, адже деякі з них повинні теж працювати дистанційно. По-друге, часом дорослим страшно брати на себе відповідальність за навчання своєї дитини, пише видання Yourtango.

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Отже, якщо ви думаєте, що займатися навчанням дитини, то зробіть глибокий вдих і прочитайте деякі лайфхаки, які дозволять зберігати все під контролем.

Розумійте, як насправді виглядає домашнє навчання

Основна причина, чому більшість батьків не може впоратися з домашній навчанням, – це те, що вони просто неправильно це розуміють. Головне – з’ясувати, що найкраще підходить для вас та вашої дитини.

Деяким дітям краще навчається зранку, іншим- ввечері або після обіду тощо. Тому рекомендуємо встановити свій графік так, щоб він працював для вашої родини. І дозволяйте дитині вносити корективи.



Мама робить уроки з дитиною / Фото Ehow

Подружіться з іншими батьками

Це може вам допомогти. Аде ви зможете поставити будь-яке питання про навчальну програму іншим батькам. Вони можуть надати вам підтримку та заохочення, яке вам так необхідно почути. Вам сподобається спілкування, але, що ще важливіше, ви навчитесь чогось нового один у одного.

Мами дітей можуть об’єднатися та створити разом чудові речі: від ігор до участі у спільному навчанні малюків.

Встановіть графік і дотримуйтесь його

Встановлений графік допоможе збалансувати роботу та життя – це те, що потрібно кожному з батьків, які навчають дітей вдома. Ви можете виконувати доручення по роботі вранці, а домашні справи – виконувати вдень.

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Правило №1 в домашньому навчанні полягає в тому, щоб переконатися, що ваша дитина знає графік та план і готова його виконувати.

Зосередьтеся на основному предметі на один день

Розділіть навчальні предмети на певні дні. Наприклад, понеділок може бути днем для математики, а середа – писання (мови). Так, ви витратите весь день на необхідну тему та зможете повністю це дослідити. Натомість вихідні дні чудово підходять для мистецьких та музичних проєктів.

Одне з напрямків, в якому домашнє завдання досягає успіху, – це час, який дозволить легко засвоїти урок, спланувати завдання та зробити перерви. Адже тривалість уваги вашої дитини обмежена через незрілість чи інтерес до інших речей, тому знайдіть потрібний час.



Дистанційне навчання / Фото Pedpres

Установіть конкретне місце для навчання

Разом із дитиною розмістіть на її столі для навчання всі необхідні для цього предмети (бажано із запасом). Так, учень сам долучиться до створення свого робочого простору, це слугуватиме додатковим стимулом там займатись справами. І все буде під рукою.

Пам’ятайте: ви не вчитель, тому не впадайте у відчай, якщо не вдається щось пояснити. Адаптація до нових умов навчання триватиме мінімум два тижні, тож постарайтесь бути терплячими і до дитини, і до себе.