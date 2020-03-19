Навіть якщо кохаєш: як зрозуміти, що вам варто відпустити другу половинку

Іноді важко відпустити людину, але часом це єдине, що ви можете зробити у токсичних стосунках. Проте ви повинні самі зробити цей вибір, перш ніж залишити партнера, якого досі кохаєте.

Якщо ви постійно запитуєте себе, чи варто розійтися зі своїм хлопцем/дівчиною, то тут щось не так, пише Yourtango.

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Нездорові стосунки не бувають просто без причини, але якщо ви відчуваєте, що варто розійтися, то зробіть це.

Як зрозуміти, що вам варто відпустити другу половинку

Нижче наведені 3 ознаки, що вам потрібно відпустити партнера, щоб ви обоє могли рухатися далі та знайти здорові стосунки.

Їхнє минуле шкодить відносинам (і вам)

Ви шалено закохані в людину, яка психологічно розбита? Часто такі партнери, які мають проблеми із минулих стосунків, можуть зриватися на вас чи бути невпевненими в собі, або ж мати шкідливі звички.

Тож, "багаж" вашого партнера може ускладнити ваше перебування з ними. Ви не можете виправити їх проблеми.



Часом потрібно розірвати стосунки, щоб стати щасливими / Фото Women.rambler

Багато хто може залишатися з цими людьми – навіть якщо вони не роблять їх щасливими, тому що думають, що можуть допомогти. Але це не так. Якщо ви їх справді любите, вам слід подумати про те, щоб відпустити їх заради власного блага.

Ви не розлучаєтеся, навіть якщо бачите, що вас не люблять

Не варто бути у стосунках, де партнери не люблять один одного. Так, ви можете кохати свою другу половинку і почуватися щасливим, але якщо не люблять вас, то ці стосунки є токсичними.

Не потрібно триматися один за одного, якщо ви обидва є нещасними. Дайте можливість своїм партнерам бути щасливими.

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Якщо ви розумієте, що недостатньо любові відчуваєте до партнера, то відпустіть його/її. Дайте собі і коханій людині шанс знайти щастя та здорові стосунки, яких ви заслуговуєте.

Ви не впевнені, що це ваша людина

Ви в стосунках з коханою людиною, але не впевнені, що хочете бути з ним/нею? Можливо, ви не задоволені тим, як вони ставляться до вас, почуваєтеся неспокійними або хочете проводити більше часу з друзями.

Можливо через це ви кажете своїй коханій людині, що вам потрібно трохи часу, берете паузу у стосунках, але через день, тиждень чи через місяць все одно повертаєтесь до них? Ви, напевно, сподіваєтесь, що щось зміниться, але все залишається так, як і було. Спробуйте заглянути в себе і відпустіть партнера.