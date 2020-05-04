Найкоротший шлюб: пара розлучилася через 3 хвилини після весілля

Ще у 2019 році в Кувейті пара встановила рекорд найкоротшого за тривалістю шлюбу. Молодята навіть не встигла покинути будівлю суду, в якому проводилася їх весільна церемонія.

Як повідомляє видання The Sun, причиною настільки неприємної події послужило грубе, образливе слово, яке сказав нареченій новоспечений чоловік.

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На виході з будівлі суду, в якому проходила церемонія підписання шлюбного контракту, наречена спіткнулася і мало не впала. Незручний рух чомусь розлютив чоловіка, і він, замість того, щоб підтримати кохану, назвав її дурепою.

Через це дівчина розплакалася і зажадала розлучення. Її прохання співробітники суду одразу виконали. Так, шлюб тривав всього три хвилини.

В соціальних мережах жінку почали підтримувати. Так, один користувач написав: "Якщо так він діє на початку шлюбу, краще залишити його одразу", а інші додають: "Шлюб без поваги буде невдалим з самого початку".