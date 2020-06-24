Всім молодятам сімейне життя на початку здається казкою, вони відчувають щастя від кожного дня, проведеного разом. Але з часом вони помічають, що все насправді не так і добре – в них виникають проблеми, які інколи навіть можуть зруйнувати стосунки.

Ці проблеми дуже актуальні для молодих пар, які тільки починають жити разом, пише видання Liza.

До теми 10 поширених проблем, які можуть зруйнувати щасливий шлюб

Найпоширеніші проблеми, з якими стикаються молоді сім'ї

Боротьба за лідерство

У відносинах завжди є явна або прихована боротьба за лідерство. Часто подружжя в перші 3-5 років життя починає вирішувати питання про те, хто в домі господар. І як тільки вони визначать, в сім'ї все стане на своїх місця і з’явиться стабілізація. Але сама боротьба за лідерство в сім'ї іноді може бути складною та створювати багато конфліктів.

Квартирне питання

Створивши сім'ю, молоді люди мріють про власний будинок, адже як показують дослідження, найчастіше розпадаються пари, які змушені жити з батьками. Бо життя з родичами партнера змушує їх відчувати себе дітьми. Тому тут можуть виникати сварки та конфлікти.



Життя з батьками партнера може створити сварки / Фото krasotka

До того ж, на початковому етапі спільного життя дуже важлива інтимність у стосунках, і потрібно, щоб цьому не перешкодили батьки. Тому, якщо ви не маєте змоги купити квартиру, орендуйте житло.

Фінансові труднощі

Це ще одна найпоширеніша проблема молодої сім'ї і безліч розлучень на початковому етапі сімейного життя відбуваються саме через кризу. Але пара має розуміти, що це явище тимчасове і якщо трапилася, то ймовірно, що вона через деякий час пройде, головне – триматися разом.

Нудьга

Це теж є важливою проблемою, яка може призвести до розлучення. Якщо ви відчуваєте у своїх стосунках нудьгу, то вам допоможе різноманітність і винахідливість. Наприклад, можна відправитися в маленьку подорож чи просто виїхати на природу на вихідні.

Також можете спробувати знайти якісь спільні справи і заняття – разом покататися на велосипедах, поплавати в басейні, подивитися фільм чи приготувати вечерю. Потрібно активізувати життя своєї сім’ї.

Читайте також Вчені з’ясували, що впливає на самотність у шлюбі: цікаві результати

Побут

До весілля люди не завжди живуть разом та не вирішують щодня дрібні проблеми і питання, їм просто приємно бути вдвох. Тому коли молода сім’я стикається з побутом, це може стати для неї серйозною проблемою. Бо, починаючи жити в обмеженому просторі, між парою виникають конфлікти, бо часто розходяться інтереси партнерів.

Як уникнути цього? Варто зрозуміти, що ви різні, у кожного власний характер і система цінностей. І це нормально, якщо відносини в родині з часом змінюються. Але яких би проблем не виникало, варто завжди шукати компроміси між собою.