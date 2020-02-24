Найпоширеніші типи чоловіків, з якими не варто починати стосунки

Коли ви починаєте стосунки, важко помітити недоліки свого партнера, які можуть суттєво повпливати на ваше життя чи навіть зіпсувати його. Тому психологи виокремили типи людей, який варто остерігатися.

Тож, якщо ви помітите щось схоже у поведінці свого партнера, задумайтесь, чи потрібні вам такі відносини, каже авторка видання Medium Кайт Моліна.

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Хал к

Вам мають бути знайомі такі люди. Коли він злиться, то по квартирі щоразу щось літає чи б'ються тарілки. Хоча коли ви вперше зустрічаєте такий тип людей, то вам може здаватися, що вони чимось притягують вас своєю "дикістю" та пристрастю.

Але ця людина просто зла. Його характер схожий на характер Халка – великого зеленого мутанта із коміксів від Marvel (звідки й назва). Тому краще не ставайте на шляху руйнівного Халка, інакше рано чи пізно ви теж станете жертвою.

Лінивець

Ви вже шість місяців разом, але ваш партнер досі не знайшов собі роботу та сидить на ваших плечах? Він також немає хобі, не читає книг та немає амбіцій? Такий тип людини – лінивець. І чим довше ви будете у стосунках з лінивцем, тим більше ймовірності, що ви обоє будете безцільно плисти за течією – просто виживати, а не жити.

П'явка

Подібно до лінивця, про п’явку також можна сказати "ні риба, ні м’ясо". Така людина одразу починає з вами жити: ваш дім стає його/її домом, як і ваші друзі. Окрім того, такому чоловікові завжди подобається те, що й вам: ті ж фільми, музика і їжа.

П'явка чіпляється за ваше життя і може рости, використовуючи добре відпрацьовану тактику маніпуляції. Такий тип людей не хоче, щоб ви гуляли з друзями, питає, що ви одягнули та коли повернетесь. Вони завжди перевіряють ваш телефон і те, чиї сторіс в Instagram ви дивилися.

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Дитина

Зверніть увагу, що такі люди не обов’язково молодші за вас. Це універсальний термін – партнери наївні, незрілі, недосвідчені або просто тупі. Вони люблять розповідати кількарічні історії про свої "перемоги", тому що у них немає нових історій.

Стосунки з такими чоловіками починаються швидко, вибухаючи, як феєрверк, але ведуть партнери себе так, що вам доведеться почуватися їхньою мамою чи вчителем.

Нарцис

Такі люди завжди говорять лише про себе. І не тільки на першому побачені, а й під час наступних зустрічах, а інформацією про вас не цікавляться. Навіть якщо цей чоловік буде зізнаватися вам у неземному коханні, це почуття точно не переважить його любов до себе.