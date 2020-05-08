Найсмішніші меми про батьків на карантині

Вже майже два місяці сім’ї сидять на карантині через спалах COVID-19. Від інфекції потерпає увесь світ, однак батьки, які вже виснажилися від постійного догляду за дітьми, таки знаходять можливість відволіктись від негативу та створюють кумедні жарти та меми, що змушують посміхнутися.

Журналісти 24 каналу підібрали для вас найсмішніші меми про виховання дітей та "залізну" витримку батьків на карантині.

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"Як розв’язати цю бісову математику?", "Чому дитина знову прийшла на онлайн-урок у трусах?", "Маріє Іванівно, поверніться!" – такі фрази дедалі частіше звучать у багатьох українських родинах, які сидять на карантині разом з дітьми-школярами й малюками.

Так, від необхідної ізоляції та закриття шкіл засмутилися найбільше дорослі, на яких "залишили" дітей з уроками. Ви тільки подивіться на ці "кричучі про допомогу" меми!



Батьки до та після карантину/ Фото з соцмереж



Нагадування для батьків від вчителя / Фото з соцмереж

А ось чудова порада для батьків, які просто не встигають прибирати в будинку, працюючи віддалено. Тому до відеодзвінка вони готуються з розумом.



Смішно й те, як деякі батьки намагаються впоратися з занадто енергійними дітьми, та вигадують все, аби хоч кілька хвилин від них відпочити.



А так батьки виглядатимуть після карантину / Фото з соцмереж

А ось кілька кумедних фото від батьки, які лише на хвилину відвернулися, а дитина вже встигла накапостити.



Сестра вирішила підсмажити брата / Фото Bored Panda



Донька прийшла до мами, яка працювала, зі слаймом у волоссі / Фото Bored Panda



Ще одна дівчинка захотіла прийняти ванну.. в туалеті / Фото Bored Panda



А цей хлопчик вирішив допомогти мамі у готуванні / Фото Bored Panda