Не стане лідером: як батьки програмують дитину на провал

Лідерство, як і багато інших рис особистості, пов'язане з генетикою. Тож, якщо ваші батьки – сором'язливі люди, то ймовірно, і ви таким будете. Окрім того, психологи наголошують на важливості раннього досвіду, зокрема те, як батьки поводилися з дитиною.

Здатність до лідерства насамперед руйнує надмірне піклування. Такий стиль виховання часто робить людину менш упевненою в своїх силах та менш здатною вирішувати складні ситуації – а це важливі вміння для лідера, пише видання ВВС.

Важливо! Як виховати дитину лідером: поради батькам

Головною помилкою, за даними досліджень, є те, що батьки намагаються задовольнити будь-яку потребу дитини: вони невимогливі до неї в одних ситуаціях і надзвичайно вимогливі – в інших. Такі батьки хочуть захистити своє чадо від усіх труднощів.

До того ж, вони роблять все замість дитини, навіть те, з чим малеча могла б впоратися сама, і очікують, що вчителі та однолітки так само підлаштовуватимуться під її потреби.

Висновки вчених показують, що якщо батьки контролюють кожен крок своїх дітей, то малеча тоді матиме нижчу самооцінку і менше впевненості в тому, щоб бути лідером. Тобто дитині шкодить як відсутність належного піклування, так гіперопіка.

Гіперопіка дитини / Фото Ranok-school

Адже надмірна опіка підсвідомо сигналізує дітям, що вони не здатні до самостійності і що батьки не довіряють їм. Якщо вони не можуть взяти відповідальність за себе, то за інших і поготів.

Проте діти самі можуть все змінити, вони в дорослому віці вже контролюєте своє життя, і якщо докладуть зусиль, то зможуть змінити риси характеру та життєві погляди. Так, психологи радять для початку стати більш незалежним, зокрема фінансово.

Також варто змінитися і у професійному житті – сприймайте критику відкрито і намагайтеся отримати відгук про вашу роботу. Згодом, якщо ви наполегливо намагатиметесь бути більш незалежним і будете розвивати навички ухвалення рішень, ви побачите, що ваша впевненість поступово зростає.