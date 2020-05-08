Недовчилися через карантин: деякі батьки думають залишити дітей у класі на наступний рік

У зв’язку з пандемією коронавірусу всі школи в Україні перейшли на дистанційне навчання. Але багато батьків стурбовані тим, що їхні діти не встигають опанувати шкільну програму вдома, тому планують лишити їх повторно у тому ж класі.

Так, до такої думки схиляється мама першокласника Мар’яна П’єцух, розповідає видання ТСН.

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"Наразі все йде до того, що найоптимальнішим варіантом для нас буде спробувати залишити дитину повторно у першому класі. Дитині якраз виповниться повні 7 років", – каже жінка.

До такого рішення мати прийшла невипадково, адже її син Стас протестує проти уроків уже 2 місяці, і на прохання мами позайматися англійською мовою відповідає, що “не любить робити уроки”. А оскільки пані Мар’яна теж працює з дому, то не завжди встигає позайматися з сином. Тому й планує лишити його повторно в класі.

Також відомо, що кожен другий батько не задоволений якістю дистанційної школи.



Дитина навчаєтся вдома / Фото Enetpress

Проте тимчасова виконуюча обов’язків міністра освіти і наук Любомира Мандзій радить батькам, які переживають за успішність дітей, не здаватися й обіцяє, що з вересня кожен учень, який не засвоїв шкільної науки, зможе з вчителем усе заново наздогнати.

"Завчасно батьки переживають за те, що дитині необхідно буде залишатися на наступний рік. Буде передбачене так зване коригуюче навчання", – прокоментувала Людмила Мандзій.

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До того д, для багатьох батьків й учнів телеуроки "Всеукраїнської школи онлайн" стали справжнім порятунком. Світлана Євдокимова, учителька української мови та літератури вважає, що без телеуроків понад 30% дітей не могли б якісно навчатися.

Але, згідно з офіційними даними, понад 500 українських шкіл не мають доступу до інтернету, а скільки учнів й вчителів без доступу до мережі, таких даних немає взагалі. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що кожний третій учень не переглядає телеуроки.

Додамо, що головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що навчальні заклади не планують відкривати й після послаблення карантину. Так, школи відкриють лише у вересні.