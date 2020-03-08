Не тільки квіти: як варто вітати жінку на 8 березня та до чого тут права жінок

Кожна жінка прагне бути найулюбленішою і найпрекраснішою, але на 8 березня вони очікують від другої половинки не лише квітів та подарунків, а й уваги та чудового ставлення до себе. Адже, на щастя, все частіше у це свято в Україні не лише традиційно вітають жінок, а й говорять про їхні права.

Видання DW нагадує про історичні передумови дати 8 березня – боротьба жінок за рівні права. Тож стає очевидним, що принаймні частина українського суспільства починає про це думати.

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Говоріть про права жінок, а не про красу

Цікаво, що напередодні 8 березня активісти писали листи політикам і державним діячам з проханням під час відзначення цього свята дотримуватися коректності у його трактуванні і не спотворювати справжнього змісту дати.

Вони сподіваються, щоб у привітальних зверненнях посадовці уникатимуть стереотипного уявлення про роль жінки в українському суспільстві. "Адже їм важливіша допомога в реалізації їхніх прав, а не побажання бути вічно молодими і прекрасними", – каже модераторка спільноти feminism_ua Марія Дмітрієва.

До чого тут права жінок? За офіційною версією, це свято пов'язане із "маршем порожніх каструль", який відбувся 8 березня 1857 року в Нью-Йорку. Тоді жінки, які працювали на текстильних фабриках, протестували проти поганих умов праці та низьких зарплат. Під час маршу вони били в ці самі каструлі, вимагаючи надати їм 10-годинний робочий день замість 16-годинного, рівну з чоловіками заробітну плату і виборче право.



Тож на початку XX століття по всій Європі протестували жінки. І щоб привернути до себе увагу, їм навіть груди не потрібно було показувати, як це роблять сучасні активістки Femen.

Як наголосив ведучий програми "Контролер" Ярослав Куц виданню Сегодня, в першу чергу чоловіки мають пам'ятати, що висловлювати свою любов коханій жінці варто завжди, а не тільки у свята.

Тому говоріть приємні слова коханій регулярно, проявляючи свою турботу. Нехай це будуть знаки уваги, від яких жінка зрозуміє свою значимість у вашому житті. Також радимо на 8 березня атмосферно провести час з другою половинкою і оберіть щось небанальне, що їй точно запам'ятається і сподобається.