Не втратьте можливість: 15 питань, які ви повинні поставити своїм бабусі та дідусю

Ви можете навіть не здогадуватися, наскільки цікавим було життя ваших бабусь і дідусів та скільком речам вони можуть вас навчити. Задайте їм ці питання зараз або пошкодуєте про це згодом, якщо ви втратите таку можливість.

Як вони готують традиційну сімейну страву?

Твоя бабуся чи дідусь завжди готували для тебе особливу страву, коли ви були маленькими. Але чи знаєте ви, які приправи додавали йому такий виразний колорит? Попросіть своїх рідних записати традиційні сімейні рецепти, щоб передавати їх з покоління в покоління.

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Яким було їхнє дитинство?

Розпитайте своїх бабусь і дідусів про їх повсякденне життя. Це допоможе вам зрозуміти їх краще і навчать вас певних порад та цікавих історій про епоху, в якій вони виросли.

Яка їхня медична та генетична історія?

Запитайте своїх бабусь і дідусів, які стани здоров'я найчастіше помічалися в сім'ї. Так ви зможете дізнатися про різні генетичні захворювання і захистите своє здоров'я та здоров'я своїх нащадків. Зокрема, важливо дізнатися про здоров’я вашої матері.

Як вони познайомилися з коханням свого життя?

Можливо, у них було нещасне кохання, чи, можливо, вони одружилися зі своєю єдиною справжньою любов’ю і в результаті створили вашу чудову сім'ю. Дізнайтеся, як познайомилися ваші бабуся і дідусь, які цікаві речі вони робили разом. Їх відповіді можуть стати чудовою порадою на ваше майбутнє.



Розпитайте своїх рідних про їхнє перше кохання / Фото Bored Panda

Як вони служили своїй країні?

Незалежно від того, чи були вони особисто в Збройних силах чи чекали вдома повернення коханого, ці історії часто бувають зворушливими та емоційними. Вони також можуть допомогти звільнити вашого дідуся (чи бабусю) від болісного "багажу", який він (вона) досі не пережив (ла).

Чи є у них нереалізовані мрії?

Деякі бабусі виросли в той час, коли жінки не займалися кар'єрою в певних сферах. Натомість деяким дідусям довелося втратити свою мрію, до прикладу, побачити світ, щоб вони могли подбати про свою сім'ю. Що б зробили ваші бабуся і дідусь, якби життя було б інакше?

Що вони робили, коли були підлітками?

Що ваші бабусі і дідусі носили на перших побаченнях і куди поїхали вперше? Яку музику вони найбільше любили, і якими танцями вони займалися? Запитайте своїх бабусь і дідусів, яким було їхнє життя, коли їм було 18 років. Що було найцікавішим у тому віці? Поговоріть з ними про свої підліткові роки, це також може викликати багато веселих спогадів.

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Які були найщасливіші моменти?

Іноді речі, які приносять нам радість, – це дрібниці, в інших випадках – це великі речі. У будь-якому випадку ви можете бути здивовані їхньою відповіддю. Тож, запитайте бабусю і дідуся про те, наскільки щасливими вони стали за ці роки.

Якими були мама чи тато в дитинстві?

Ваші бабуся і дідусь можуть стати дивовижним джерелом розуміння вашого мами чи тата. Буде корисно запитати у них про проблеми ваших батьків та як вони їх вирішували. Адже часто те, як батьки реагують і спілкуються зі своїми дітьми, відбувається з глибоко несвідомого "програмування", заснованого у їхньому дитинстві.

Які традиції вони хочуть, щоб ваша сім'я продовжувала?

Вони можуть включати релігійні традиції, проведення вільного часу разом за обіднім столом або зустрічі на вихідних з членами сім'ї. Які б традиції не любили ваші дідусь та бабуся, прийміть їх до серця.



Поговоріть відверто з бабусею та дідусем / Фото "Місіонар"

Запитайте про їхніх батьків чи родичів?

Це може дати вам уявлення про рід вашої родини, а також надати бабусі та дідусю можливість згадати людей, яких вони любили давно. Можливо, тітка вашого прадіда славилася власним приготуванням джину чи колекцією сумок.

Яку роль відіграли гроші у їхньому житті?

За даними Американської психологічної асоціації, фінансові звички передаються з одного покоління в інше. Тож запитайте у бабусі та дідуся про вплив грошей на їхнє життя та які уроки вони отримали через фінанси, якими вони хочуть поділитися з вами.

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Чи вони пам'ятають свій перший поцілунок?

Деякі бабусі і дідусі розкажуть вам про свій власний бізнес, але інші можуть захотіти поділитися історією кохання з вами. До прикладу, про перший поцілунок. Ці веселі історії точно піднімуть вам настрій.

Чи відчували вони труднощі?

Ніхто не втече від важких часів. Запитайте у бабусі і дідуся, з якими викликами вони стикалися, як на них вони впливали та як їх долали. Це чудова можливість для вас послухати розповіді ваших бабусь і дідусів і забезпечити їм розуміння, яке вони завжди давали вам.

Які їхні цілі на майбутнє?

Що ваші старенькі родичі хочуть зробити наступним? Незалежно від їхнього віку, заохочуйте їх з нетерпінням чекати значущих подій у майбутньому. Це допоможе нагадати їм, що вони все ще займають життєво важливе місце у цьому світі.