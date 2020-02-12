Неголені ноги та маска на обличчі: кумедні комікси про реальне життя у довготривалих стосунках

Художниця з Лос-Анджелеса Аманда Олеандер створює ілюстрації на тему спільного життя у довготривалих стосунках. На правдивих коміксах вона зображує інтимні та кумедні ситуації з життя пар, які зазвичай приховують від інших.

Такі актуальні ілюстрації, в яких кожна пара впізнає себе, художниця публікує у своєму інстаграмі.

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Як каже сама Аманда, в цих малюнках вона показує кохання за зачиненими дверима, де партнери більше не намагаються показати себе в кращому світлі і не соромляться бути справжніми.

"Мене захоплює те, як люди поводяться вдома – це інтимні моменти, які ніколи не побачать оточуючі. Тому я малюю їх", – сказала Аманда.

А сюжети для ілюстрацій вона бере з власного життя. У більшості малюнків художниця показує себе поруч з Джої Рудманом, з яким вона вже близько чотирьох років разом. До прикладу, ілюстрація нижче називається "Ноки кактуса" і показують дівчину, яка в довготривалих стосунках може рідше голити ноги.

Наступний комікс про те, як жінка рятує чоловіка, який обгорів на сонці, та мастить його спеціальним кремом. Художниця підписала фото так: "Коли хтось показує вам справжні кольори, не намагайтеся їх перефарбовувати".

Ще оддна ілюстрація показує, як дівчатам подобається давити прищі на спині свого коханого. "Перевірено: я посміхаюся, коли ти щось розповідаєш, аби непомітно знайти прищик, який потрібно видавити", – написала ілюстраторка.

Наступне фото описує життя дівчини під час Чемпіонату світу з футболу. Художниця поділилася власним сприйняттям цього матчу: "Готові до Кубку світу: ти бадьорий і захоплений, а я з'їм всю їжу".

Окрім того, як стверджує Аманда, всі пари люблять проводити час разом. "Я люблю залишити свій телефон в іншій кімнаті і не поспішати до справ, щоб Джої читав мені перед сном. Це особливо, тому що ми робимо це разом", – написала вона.

А ще, пари, які живуть разом, завжди засинають в обіймах один одного. І це – один із найчарівніших моментів довготривалих стосунків.

Вражає і те, як закохані люди піклуються один про одного. До прикладу, Аманда намалювала ілюстрацію, де її коханий Джої зворушливо допомагає їй повернутися до звичайного та здорового життя.

Окремої уваги заслуговує і волосся дівчини, яке одразу після переїзду з'являється всюди – у кожному куточку будинку.

У наступній ілюстрації художниця розповіла, як Джої зайшов до кімнати і поцілував її в лоб. "Це одна з моїх улюблених частин ранку. Ці маленькі моменти між чимось суттєвим і важливим змушують нас відчувати себе коханими. Це ті моменти, які я люблю фіксувати в ілюстрації", – написала Аманда.