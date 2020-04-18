Незабутнє свято для всієї сім’ї: 8 компонентів радісного Великодня на карантині

На жаль, раптова пандемія коронавірусу порушила багато традицій та планів людей з всіх країн. Але все ж, це не завадить сім’ям порадіти святу та наповнити Великдень веселощами. Що ж ми можемо зробити, щоб влаштувати незабутнє свято – читайте у матеріалі.

Журналісти 24 каналу підготували для вас кілька ідей, які допоможуть провести Великдень радісно всією сім'єю навіть під час карантину.

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8 компонентів радісного Великодня

Відвідайте родиною службу онлайн

Головна частина свята – відвідання церкви, але під час карантину ми можемо лише дивитися онлайн-трансляції служб, які влаштовують храми через ютуб чи фейсбук.

Тому залишайтеся вдома та вмикайте трансляції. Зазначимо, що релігійні діячі радять зробити перегляд відео урочистим та шанобливим. Поводитися, як у храмі і не сприймати це, як перегляд видовища.

Усією родиною розмалюйте крашанки

Діти люблять таку чудову традицію. А під час карантину різні способи фарбування здатні надовго їх зацікавити.

Зазначимо, що можна зробити власні натуральні барвники — з цибулиння, червонокачанної капусти, буряка, куркуми, шпинату, заварки чорного чаю, кави.



Пофарбуйте з дітьми яйця на Великдень / Фото Free Images

Як цікаво пофарбувати яйця? Пропонуємо зробити мозаїчне яйце або омбре. Для першого потрібно звичайним чином пофарбувати яйця у три кольори, що пасують одне до одного: приміром, блакитний, синій, фіолетовий. Потім шкарлупки облущити, взяти білі варені яйця та клеєм приєднати до них шкарлупки усіх трьох кольорів, залишаючи білі проміжки.

Техніка омбре – це коли представлені одразу до 12 відтінків одного кольору. Зробити це легко: зробити розчини штучних барвників різної концентрації або опускати у склянку з барвником яйця на 1-2 хвилини. Від того, як довго їх тримали у розчині, залежить інтенсивність відтінку.

Перегляньте телепрограми про Великдень

На свята українські телеканали обіцяють інформаційну кампанію "Великдень вдома". У серії телепрограм публічні особи ділитимуться своїми рецептами пасок, способами прикрашати житло, фарбувати великодні яйця, рецептами для пасхального столу тощо. Також пройдуть програми про історію та традиції свята, які будуть цікаві та корисні дітям.

Приготуйте паски разом

Це може стати важливою сімейною традицією – приготувння паски та іншої традиційної великодньої випічки разом із дітьми. Залучайте малечу до декорування, довіряйте їм частково процес підготовки тіста.

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Як святитимуть паски? Для освячення пасок в містах священнослужителів будуть запрошувати в пекарні, на заводи або в магазини, а всі охочі зможуть купити паски вже освяченими. У селі віряни розглядають варіант виставити великодні кошики за ворота, щоб священник пройшовся вулицями і освятив їх.



Спечіть паску всією сім'єю / Фото Uainfo

Прикрасьте квартиру

Під час самоізоляції таке декорування додасть відчуття свята, а для дітей перетвориться у цікаве заняття. Можна використати великодні свічки, або оздобити звичайні самостійно, зробити курчат з паперу чи тканини, квіти, великоднє дерево, красиві підставки для яєць – будь-що. Також можна використати повітряні кульки.

Привітайте рідних зі святом

Наші бабусі та дідусі найбільше ризикують під час пандемії, тож медики радять утриматися від зустрічей навіть із рідними. Проте є кілька ідей, щоб близькі нам люди не почувалися самотніми на свята. Наприклад, відеодзвінок – так можна не лише привітати, а й дати малечі почитати віршик бабусі чи дідусю.

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Або можна зробити разом найкращі фото та переслати їх рідним, заспівати улюблену пісню для стареньких тощо. Такі фото та відео точно порадують близьких. Релігійні діячі кажуть, що такий взірець любові до ближнього більше налаштує дітей на великодній лад, ніж відвідування храму під час карантину.

Започаткуйте нові святкові традиції

Оскільки часу багато, можна створити якісь розваги саме до цього свята. Наприклад, придбайте чи роздрукуйте з інтернету розмальовки на великодні сюжети та разом з дітьми розмалюйте. Або такі самі картини, на яких слід знайти десять відмінностей (їх нині легко знайти) та пограйтеся. Можна зіграти у "Крокодил" з тематичними до Великодня словами.



Створіть власні традиції до Великодня / Фото Pinterest

Влаштуйте великодні розваги

Організуйте для дітей пошуки шоколадних яєць. Якщо не придбали саме такі солодощі, це можуть бути кіндери або паперові яйця з цукерками усередині. Заховайте у квартирі, а малеча хай "полює" на солодощі.

Або батьки можуть набити іграшкового зайчика солодощами та причепити до дерева, а дитина повинна розбити його бейсбольною битою. А коли малечі це вдасться, на неї посиплеться гора цукерок.

Ще більше ігр та розваг для дітей на Великдень – читайте у нашому матеріалі.