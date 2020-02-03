Нездорові стосунки вдвічі збільшують ризик депресії та тривожності: дослідження

Перебуваючи у нездорових стосунках, ви підвищуєте свої шанси зіткнутися з тривожністю та депресією в майбутньому. Тому якщо ви чекали на знак, щоб закінчити токсичні стосунки, то ось він.

Американські вчені виявили, що у людей, які зазнали насильства з боку партнера, вдвічі частіше розвиваються депресія і тривожність. Зокрема, йдеться про фізичний вплив (поштовхи та ляпаси), емоційний (маніпуляції, критика і коментарі, які змушують людину почуватися нікчемною) і харасмент (тиск і залякування).

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Вчені провели дослідження, в якому взяли участь понад 1,5 тисячі осіб. Виявилося, що жінки, які у 21 рік вже зазнали насильства з боку партнера, до 30 років мали більше шансів захворіти на депресію. Чоловіки натомість були більше схильними до тривожних розладів.

Кількість чоловіків і жінок, які потрапляють у ситуацію насильства, була однаковою. Тому, як припускають дослідники, токсично ставляться один до одного обидва партнери, а не тільки один із них.