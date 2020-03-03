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Нездорові відносини: 3 кроки, які допоможуть позбавитися від взаємозалежних відносин

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Взаємозалежні стосунки / skai

Якщо ваше життя зосереджене навколо однієї людини, то у вас нема особистого простору та часу і ви можете легко втратити себе. Інколи наша прив’язаність до когось має нездоровий характер, адже ви повинні жити для себе, а не залежати від когось.

Якщо ви відчуваєте себе в пастці у взаємозалежних стосунках, то ось кілька порад, як звідти вийти, пише видання Yourtango.

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Взаэмозалежність у стосунках – це коли одна людина в нездоровій залежності залежить від іншої, коли вона може дозволяти комусь диктувати умови у своєму житті.

Але не плутайте це з тим, коли сплачуєте замість партнера його комунальні послуги чи допомагаєте з домашніми справами. Як правило, майже в усіх відносинах один партнер часом робить більше, ніж інший.

Як можна звільнитися від взаємозалежних відносин

Ви можете припинити стосунки або продовжити їх, але пам’ятайте, що тільки ви можете визначити це.

  • Прийміть чесне усвідомлення

Запитайте себе, що ви отримуєте від своїх відносин. Чи підтримують вони вас у ваших майбутніх цілях? Зізнайтеся собі, що ви залежите від людини.

Ви повинні вирішити, чи готові ризикувати собою заради "любові". Адже одного разу ви зіткнетеся з жорстокою правдою взаємозалежних стосунків.

  • Пориньте глибоко всередину себе

Навіть якщо ви припините одні взаємозалежні відносини, ви ризикуєте потрапити в інші, якщо не зрозумієте, чому вас "тягне" в такі стосунки. Чому ви відчуваєте потребу втратити себе в житті іншої людини? Усвідомте свій внутрішній стан.

  • Навчіться приймати самотність

Перші кілька днів після розриву ви будете відчувати себе загубленими – не знатимете, куди йдете і що робити далі.

Радимо розвинути захоплення, які надають вашому життю сенс. Наприклад, ви можете знайти сенс у волонтерських заходах, спорті, мистецтві тощо. Займіть себе чимось перші кілька тижнів після закінчення відносин.

Автор: Марія Бондар
Теги: Психологія Сімʼя Стосунки
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