Нездорові відносини: 3 кроки, які допоможуть позбавитися від взаємозалежних відносин

Якщо ваше життя зосереджене навколо однієї людини, то у вас нема особистого простору та часу і ви можете легко втратити себе. Інколи наша прив’язаність до когось має нездоровий характер, адже ви повинні жити для себе, а не залежати від когось.

Якщо ви відчуваєте себе в пастці у взаємозалежних стосунках, то ось кілька порад, як звідти вийти, пише видання Yourtango.

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Взаэмозалежність у стосунках – це коли одна людина в нездоровій залежності залежить від іншої, коли вона може дозволяти комусь диктувати умови у своєму житті.

Але не плутайте це з тим, коли сплачуєте замість партнера його комунальні послуги чи допомагаєте з домашніми справами. Як правило, майже в усіх відносинах один партнер часом робить більше, ніж інший.

Як можна звільнитися від взаємозалежних відносин

Ви можете припинити стосунки або продовжити їх, але пам’ятайте, що тільки ви можете визначити це.

Прийміть чесне усвідомлення

Запитайте себе, що ви отримуєте від своїх відносин. Чи підтримують вони вас у ваших майбутніх цілях? Зізнайтеся собі, що ви залежите від людини.

Ви повинні вирішити, чи готові ризикувати собою заради "любові". Адже одного разу ви зіткнетеся з жорстокою правдою взаємозалежних стосунків.

Пориньте глибоко всередину себе

Навіть якщо ви припините одні взаємозалежні відносини, ви ризикуєте потрапити в інші, якщо не зрозумієте, чому вас "тягне" в такі стосунки. Чому ви відчуваєте потребу втратити себе в житті іншої людини? Усвідомте свій внутрішній стан.

Навчіться приймати самотність

Перші кілька днів після розриву ви будете відчувати себе загубленими – не знатимете, куди йдете і що робити далі.

Радимо розвинути захоплення, які надають вашому життю сенс. Наприклад, ви можете знайти сенс у волонтерських заходах, спорті, мистецтві тощо. Займіть себе чимось перші кілька тижнів після закінчення відносин.