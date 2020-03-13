Обама та Цукерберг: як дружини допомогли їм досягти успіху у кар’єрі

Вчені запевняють, що якщо вас підтримує чоловік або дружина, то ви набагато швидше станете успішним. А все тому, що не будете боятися ризикувати. Так було у відомих діячів – попереднього президента США Барака Обами та гендиректора Facebook Марка Цукерберга.

Барак та Мішель Обама

Так, Барак Обама переконаний, що своїм політичним успіхом зобов'язаний дружині – Мішель, пише CNBC.

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"Без Мішель я б нічого не зміг зробити. Ви питали, що допомагає мені зберегти розум і баланс, впоратися зі стресом. Ось ця жінка. Вона не тільки стала прекрасною першої леді. Вона – моя опора. Я покладаюся на її судження кожен день в дуже багатьох речах", – заявив Барак на шоу Опри Вінфрі в 2011 році.

Зазначимо, що Мішель Обама, за версією журналу TIME, є однією зі 100 найвпливовіших персон світу. Задекларувавши себе "першою мамою" країни, вона отримала право працювати над важливими проблемами покоління її дітей: ожиріння та покращення здоров'я американських підлітків.

Марк Цукерберг та Прісцилла Чан

Марк Цукерберг теж згадав про свою дружину Прісциллу Чан в урочистій промові для гарвардських студентів у 2017 році. За його словами, вона надихнула його зайнятися волонтерською діяльністю і соціальною роботою.

"Прісцилла – найважливіша людина в моєму житті, так що можна сказати, що це найважливіше, що я зумів побудувати", – сказав він.

Так само і чоловіки вміють підтримувати свої коханих. Так, в інтерв'ю з Опрою Вінфрі в 2013 році популярна співачка Бейонсе заявила, що її чоловік, репер Jay Z, підтримує і допомагає їй буквально у всьому.

"Я не стала б тією жінкою, яку ви бачите сьогодні, якби вдома мене не чекав цей чоловік. Він – це та сама непорушна основа мого життя", – сказала співачка.

Як підтримати свого партнера

показуйте, що нова можливість вас надихає;

говоріть вашій половинці, що у нього/неї неодмінно все вийде;

обговорюйте переваги нової ролі або завдання.

"Ваші половинки допоможуть вашому зростанню, якщо підштовхнуть вас скористатися новими можливостями, які пропонує вам життя", – пояснює професор психології коледжу гуманітарних і соціальних наук при Університеті Карнегі – Меллона Брук Фіні.