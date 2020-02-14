Скільки коштує обслуговування принтера

Перед вибором принтера важливо звертати увагу не лише на характеристики пристрою та його ціну, а й на вартість обслуговування. Деякі принтери обходяться в обслуговуванні доволі дорого, тому ми вирішили порахувати, скільки коштуватиме обслуговування такого домашнього або офісного "помічника".

За приклад ми взяли багатофункціональний пристрій Canon Pixma G6040. Зауважимо, пристрій має середню ціну на ринку, однак отримав дуже хороші характеристики.

Купівля паперу

Витрати за цією категорію залежать лише від обсягів друку. Якщо ви використовує принтер лише для друку деяких документів, то вам цілком може вистачити й пачки на рік. Якщо ж ви плануєте друкувати великі обсяги текстів, то може знадобитися більше паперу. До того ж, зверніть увагу, якщо ви друкуватиме на принтері фото, то вам доведеться витратити трохи більше коштів на спеціальний папір, аби знімки виходили справді якісними.

Зауважимо, від паперу залежить якість друку, тому на нього потрібно також звернути увагу. Папір в цілому відіграє одну з важливих ролей при відображенні зображення на поверхні. Вона також відповідає за якість відбитка і довговічність збереження зображення. Часто неякісний папір може навіть вивести з ладу техніку

Зокрема, Canon радить обирати для своїх принтерів продукцію власного виробництва, або рішення від партнерів, які пройшли відповідну сертифікацію. Детальніше про вибір паперу ви можете дізнатися із нашого матеріалу.

Пачка звичайного паперу для принтера коштує від 75 гривень (за 500 штук). За фотопапір доведеться заплатити від 118 гривень за 100 штук.

Заправка принтера

Принтер Canon Pixma G6040 обладнаний системою безперервної подачі чорнил (СБПЧ), що вже значно спрощує його обслуговування. Ця система призначена для подачі чорнила з зовнішніх резервуарів, що поповнюються, до друкуючої головки.

Вам не потрібно буде купувати дорогі картриджі, можна купити флакончик необхідної фарби і самостійно його заправити. Однак, при виборі фарби також потрібно бути уважним.

Canon використовує чорнило двох типів: пігментні та водорозчинні. Це зроблено для того, аби користувач отримував кращу якість при різних завданнях друку.

Виробник радить звертати увагу лише на сертифіковану продукцію власного виробництва. Тільки оригінальні чорнила дають вам гарантію, при якій їх склад дозволить вам отримати заявлену якість друку і не позначиться негативно на конструкції друкуючих головок.

До того ж, склад чорнил сертифікований і пройшов тестування, в тому числі на вплив на організм людини при їх використанні. Сторонні більш дешеві виробники даної сертифікації просто не мають і склад їх ніхто не знає.

Більше того, принтери Canon із СБПЧ мають значний запас фарби "із коробки": до 18 000 сторінок під час монохромного друку та до 7 000 сторінок під час кольорового друку. Такий запас фарби дає змогу не турбуватися про її постійну зміну.

Ще один фактор, який здешевлює обслуговування принтерів із СБПЧ, – фарба в системі не пересихає. Навіть якщо ви довгий час не користуєтеся пристроєм, фарба в ньому буде придатною для друку в будь-який час. Однак таке можливо лише під час правильної експлуатації пристрою.

Вартість фарби для таких систем стартує від 230 гривень.

Заміна друкуючої головки

Ще один елемент, який може з часом зноситися – це друкуюча головка. Принтери Canon використовують технологію термоструйного друку. Такий друк побудований за принципом деякого нагріву дюза (сопла) голівки і забезпечує високу якість надрукованого зображення.

Ресурс друкуючої головки у принтерів Canon – 50 000 сторінок, а ось у альтернатив конкурентів ресурс п'єзоелектричної друкуючої головки близько 40 000 сторінок.

До того ж, інженери Canon потурбувалися про те, щоб у разі необхідності користувач міг самостійно замінити друкуючу головку, не звертаючись до спеціалістів.

Таким чином, в разі зношення друкуючої головки вам доведеться заплатити за саму головку близько 2 500 гривень (ціна вказана за оригінальну продукцію) та близько 500 гривень за її заміну спеціалістом.

І не забувайте, що тільки оригінальні витратні матеріали гарантують збереження офіційних гарантійних зобов'язань на пристрій друку від виробника.

Таким чином, обираючи принтери Canon, ви можете не турбуватися через значні витрати на їх обслуговування. Єдине, за що вам варто турбуватися – кількість паперу та час від часу необхідно перевіряти фарбу в резервуарах. Принтери Canon одні з найбільш економних у використанні і якщо вам знадобиться заміна якихось важливих елементів, то це може статися не раніше, ніж після 2 років користування принтером.