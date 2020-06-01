У здорових стосунках люди відчувають потребу у спілкуванні, взаємоповазі, довірі, турботі й чесності. Проте, як би це дивно не звучали, але також нормально, якщо пари часом сваряться та деякий час проводять окремо.

Експерти зі стосунків видання Yourtango поділилися загальними ознаками, які свідчать про те, що ваші стосунки цілком здорові.

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Ви насправді слухаєте один одного, навіть якщо не завжди погоджуєтесь

Психологи стверджують, що слухати та чути – це набагато корисніший навик у стосунках, ніж просто ніколи не сперечатися. Адже ви не можете постійно погоджуватися зі своїм партнером на всі 100 відсотків.

Замість того, щоб витрачати свою енергію, намагаючись знайти компроміс з партнером, зосередьтеся на тому, що він/вона говорить. "50% успішного спілкування – це чути. Якщо партнери говорять і ніхто з них насправді не слухає один одного, то стосунки можуть зіпсуватися", – каже експертка Сінді Дарнелл.

Ви ніколи не погрожуєте піти

Коли ви починаєте погрожувати своєму партнеру розривом, навіть якщо ви цього не зробите, це може негативно вплинути на стосунки.

"У всіх здорових стосунках є міцна основа, і при цьому вам не загрожують розривом. Навіть якщо це порожня погроза, ці слова дуже потужні. Тож, якщо ви хочете здорових стосунків, вам бути позитивними і ніколи не говорити, що хочете піти від другої половинки", – вважає психологиня Бетані Рікчарді.



Вам комфортно у стосунках один з одним / Фото Jess Conte

Ви жертвуєте чимось один для одного і не вимагаєте нічого за це

Так, у здорових стосунках люди жертвують чимось заради щастя другої половинки та завжди допомагають один одному.

"Ви починаєте здійснювати самовіддані вчинки у здорових стосунках, тому що турбота про свого партнера стає пріоритетом. Якщо ви справді хочете зробити щось, щоб допомогти своїй коханій людині, то немає ніяких причин, аби відмовити собі в цьому", – додає експертка.

Для вас нормально проводити час окремо

Ви визнаєте, що ваш партнер є особистістю, тому даєте йому час та простір для розвитку та захоплення.

"Думайте про себе як про доповнення, а не про життєво-важливий органн в організмі людини", – каже Бетані. Тобто нормально ставтеся до того, що ваш партнер не проводить з вами весь вільний час та має власні справи.

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Ви нормально ставитеся до конфліктів

У здорових стосунках люди теж сваряться, але вони використовують такі конфлікти, щоб більше дізнатися один про одного, знайти компроміс та стати ближчими. "Подумайте над цим: ви дізнаєтесь про свого партнера більше під час сварки, ніж коли він з вами добрий? Не бійтеся мати здоровий конфлікт – це ознака тісних та здорових стосунків", – наголошує Сара Станізай.

Вам обом насправді подобається бути разом

"Якщо ви зловили себе на думці, як сильно любите стиль життя у відносинах, і свого партнера, то швидше за все, ви в здорових стосунках", – каже Рікчарді.

Зверніть увагу на те, про що ви говорите з друзями. Як правило, ви висвітлюєте свої відносини у позитивному світлі? Це хороший знак.

Вам не потрібно знати всі секрети один одного

"Будь-яка інформація, яка стосується вас і вашого партнера, повинна бути розкрита, але певні особисті речі можуть залишатися таємними", – каже Дарнелл.



Люди в здорових стосунках можуть мати особисті секрети / Фото Unsplash

Ви відчуваєте себе комфортно один з одним

Люди, які бачать у своїх партнерів недоліки, переваги та інші звички і все одно хочуть бути разом, мають здоровий зв’язок. "Замість того, щоб намагатися виправити хлопця/дівчину та зробити його/її "ідеальним», пара у здорових стосунках дозволяє один одному проявити свої справжні почуття", – говорить Станізай.

Ви можете покластися один на одного, не будучи залежними

У здорових стосунках партнери завжди можуть покластися один на одного та не думати про негаразди. Ви також повинні не залежати один від одного та мати власний простір. "Але також можливість приймати рішення без переговорів зі своїм партнером, як правило, є ознакою здорової незалежності", – додає Станізай.