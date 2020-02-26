Одне обличчя: фотограф поєднав портрети членів сім'ї, щоб показати неймовірну силу генів

Ваше обличчя може одночасно відображати минуле, сьогодення і майбутнє. Бо саме так працюють наші гени: вони роблять нас копією наших батьків, бабусь, дідусів і навіть двоюрідних братів.

Щоб довести це, фотограф з Канади Ульрік Коллетт створив серію "генетичних портретів", на яких відображені особи родичів, чиї фото з'єднали разом.

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Зазначимо, що домінантні гени є головними у визначенні того, яку зовнішність матиме майбутня дитина. Зокрема, колір очей людини залежить від пігменту меланіну, а такі характеристики, як ямочки або симетрія брів вважаються домінантними і змінюються з покоління в покоління. Також трапляється, що відбитки пальців бувають схожими у представників однієї родини.

Проте з великою кількістю всіляких комбінацій генів, які впливають на зовнішність вашої дитини, неможливо нічого передбачити.

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