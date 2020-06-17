Вчені з’ясували, що діти можуть відрізнити одну мову від іншої, ще не навчившись і говорити. Так, однорічні малюки цілком розуміють різницю між мовами.

Про це заявили вчені з Університету Помпеу Фабра, пише Nplus1.

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Як проходило дослідження

Психологи з провели експеримент, в якому взяли участь 13-15-місячні діти. Під час першого експерименту кожному немовляті показували відео з участю двох жінок. Спочатку кожна з них представлялася: перша жінка говорила незнайомою дітям мовою (угорською), а інші – їхньою рідною – іспанською.

Одна жінка вставала за ширму перед столом, на якому стояли два предмета (червоний конус і зелена пляшечка), один з яких жінка брала в руки і тримала кілька секунд. А друга просто сиділа за столом.



Дослідження психологів з Університету Помпеу Фабра / Фото nplus1

Потім перша жінка угорською мовою просила другу, що сидить за столом, подати той предмет, який вона тримала в самому початку. Після цього друга жінка піднімала потрібний та непотрібний предмет. Діти за всім цим уважно спостерігали.

Реакцію дітей оцінювали по тому, як вони пильно дивляться на постанову дівчат. Це відомий тест, суть якого в тому, що якщо немовля чимось здивоване, воно буде довше роздивлятися річ або людину. Так, якщо жінки говорили одною мовою, то діти швидко втрачали інтерес, а якщо жінка, яка не знала угорської, все-таки допомагала іншій і давала правильний предмет, немовлята дивувалися.

Результати вчених

Дослідники вважають, що діти, які навіть ще самі не вміють говорити, цілком розуміють комунікативну функцію мови. До того ж, немовлята розуміють різницю між мовами і роблять висновок, що людям потрібно говорити одною мовою, щоб зрозуміти один одного.

Проте ті діти, які ростуть у двомовному середовищі, зі своєї реакції показали, що люди можуть зрозуміти співрозмовника, навіть якщо той не володіє їх мовою.